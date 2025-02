Zbliża się fala protestów przewoźników

Mimo wprowadzenia skutecznych rozwiązań, przedsiębiorcy są niezadowolenie z perspektyw i przerażeni coraz bardziej skomplikowanymi i czasochłonnymi regulacjami. – Wśród przewoźników narasta zniecierpliwienie i rozgoryczenie. Dlatego szykujemy na marzec protesty w całej Polsce, popierane przez setki, jeśli nie tysiące, przedsiębiorców. Analizujemy możliwość zawieszenia akcji protestacyjnej, biorąc pod uwagę propozycję wojewody zachodniopomorskiego mediacji między środowiskiem przewoźników i rządem. Jesteśmy zdeterminowani, ponieważ sankcje wprowadzone w czasie wojny mają bezpośrednie przełożenie na polskich przewoźników i nałożone są naszym kosztem. Administracja, która wprowadza ograniczenia powinna wziąć nas pod ochronę, np. w formie dopłat do ZUS, do montażu tachografów lub odliczenia akcyzy od zakupionego paliwa. Rozumiemy, że ochrona branży zależy nie tyle od Ministerstwa Infrastruktury, ale innych resortów, jak Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rodziny. Premier powinien koordynować ich wysiłki, to praca dla niego. On jednak nie zaangażował się w obronę naszej branży, tylko w temat alkotubek. Tanim kosztem robi sobie reklamę. Tymczasem nasza branża zatrudnia pośrednio i bezpośrednio ponad milion ludzi – wskazuje przewoźnik z Zachodniopomorskiego Piotr Krzyżankiewicz.

Czytaj więcej Lotniczy CPK zmieni sieć energetyczną kraju CPK wraz z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi i PGE Energetyka Kolejowa przygotowuje budowę zasilania lotniska CPK oraz linii Kolejowej „Y” łączącej Warszawę, Poznań i Wrocław.

IRU przewiduje, że w gospodarce unijnej nastąpi w tym roku lekka poprawa, banki centralne obniżają stopy procentowe. Jednak możliwe jest mniejsze zapotrzebowanie na pracowników, KE spodziewa się wzrostu bezrobocia. Rosną amerykańskie cła, co uderzy w unijną gospodarkę. IRU prognozuje na ten rok przewozy samochodowe na poziomie 2024 roku.