Powstał tczewski gigant logistyki materiałów niebezpiecznych

Grupa N/Z dysponuje kompletnym zapleczem infrastrukturalnym w postaci baz logistycznych, zlokalizowanych w Spijkenisse w Holandii (Rotterdam), w Sandomierzu oraz St. Helens w Wielkiej Brytanii (Liverpool), flotą pojazdów (648 szt.), flotą tankkontenerów (530 szt.), parkiem specjalistycznych maszyn, kontraktami handlowymi, licencjami oraz wykwalifikowaną kadrą.

Ponadto Nijman/Zeetank dysponuje bezpośrednim dostępem do przeładunków w Porcie Rotterdam (jeden z kluczowych portów strefy ARA) oraz bazą logistyczną zlokalizowaną bezpośrednio przy porcie, a także kompetencjami w obsłudze tego obszaru, co jest dużym atutem w rozwoju transportu intermodalnego płynnych surowców.

Dzięki umowie powstanie jeden z wiodących w Europie przewoźników ładunków niebezpiecznych. – Po połączeniu flota Grupy TPG przekroczy 1000 jednostek transportowych stając się jedną z największych w Europie. Dodatkowo dzięki centrum magazynowym i bezpośredniemu dostępowi do przeładunków w porcie Rotterdam, wchodzimy na zupełnie nowy poziom. Przede wszystkim wzmacniamy nasze kompetencje w transporcie intermodalnym, wydłużamy też łańcuchy dostaw m.in. o Wielką Brytanię. Co równie ważne zyskujemy nowych klientów umacniając naszą pozycję w usługach, które już realizujemy, ponieważ części z nich N/Z nie miał w swojej ofercie – podkreśla Cegielski.

Nowe pola rozwoju

Dla TPG atrakcyjną stroną zakupu Nijman/Zeetank jest ogromne doświadczenie holenderskiej spółki w transporcie szkła. Jest to nowy segment działalności dla TPG, a zarząd TPG dostrzega w nim znaczny potencjał rynkowy oraz zamierza kontynuować jego rozwój. – Produkcja wysokogatunkowego szkła na potrzeby rynku budowlanego jest nieodzownym elementem rozwoju gospodarczego. Wysoki poziom inwestycji infrastrukturalnych, rynek ogólno-budowlany jak i deweloperski, zarówno w Polsce jak i za granicą, tworzą dobrą perspektywę do lokowania swoich inwestycji w tym obszarze. Dodanie transportu szkła do działalności Grupy uważamy za niezwykle istotną część transakcji. – dodaje Cegielski.