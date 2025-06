Wielton już pracuje, produkcja nie ucierpiała

Rejestracje w Polsce nowych naczep i przyczep o dmc powyżej 3,5 tony rosną czwarty miesiąc z rzędu i w maju zwiększyły się o 3,8 proc. do 1806 sztuk. Naczep przybyło 22,1 proc. (1600 sztuk), a przyczep 12,6 proc. (206 szt.), wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

To nie jest pierwszy pożar w wieluńskiej fabryce Wieltonu. 23 listopada 2018 roku spłonęła lakiernia w Zakładzie Nr. 1. Była to jedna z trzech lakierni i zakład jedynie chwilowo zmniejszył produkcję. W czerwcu 2019 roku ruszyła wyremontowana kosztem 9 mln zł lakiernia. – Dochodzenie nie wykazało przyczyny pożaru, sprawa jest zamknięta, ubezpieczenie majątkowe zostało wypłacone – informował ówczesny prezes Grupy Wielton Mariusz Golec.

W ostatnich pięciu dniach kurs spółki spadł nieznacznie, o 2,4 proc. do 6,03 zł.

Trzeci w Europie producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych zakończył 2024 rok przychodami 2 104,8 mln zł, mniejszymi o 34,7 proc. w stosunku do 2023 roku. Strata sięgnęła 147,1 mln zł wobec 104,0 mln zł przed rokiem. Wynik EBITDA Grupy za 2024 rok wyniósł minus 17,2 mln zł z wobec 206,6 rok wcześniej. Marża EBITDA była na poziomie minus 0,8 proc. w porównaniu do plus 6,4 proc. w analogicznym okresie poprzedniego roku. Grupa Wielton zatrudnia w zakładach w Wieluniu ponad 1,5 tys. osób. Grupa posiada fabryki także we Francji, Hiszpanii, Niemczech i Wielkiej Brytanii.