Jeśli nie nowe naczepy, to odnowione

Z początkiem roku wieluński producent naczep i przyczep rozpoczął w Wieluniu remonty naczep. W tym celu Grupa Wielton powołała ReTrailer Sp. z o.o., która koncentruje się na drugim cyklu życia naczep tj. ich renowacji fabrycznej, sprzedaży i wynajmie naczep używanych oraz odpowiedzialnym recyklingu i utylizacji tych, których dalsza eksploatacja nie jest możliwa.

Do skorzystania z usługi ma zachęcić przewoźników atrakcyjna cena, niższa niż naczepy nowej. – Spółka ReTrailer po przeprowadzeniu audytu technicznego nie tylko przeprowadzi kompleksową renowację elementów, ale i wymianę potrzebnych części. Poprawiając stan oraz wygląd używanego pojazdu wykorzystując potencjał każdego elementu, zyska on nowe, dłuższe życie oraz przyczyni się do redukcji śladu węglowego produkowanego przez transport – podkreśla prezes zarządu Grupy Wielton Paweł Szataniak.

Proces renowacji odbywa się w jednej z wydzielonych hal na terenie zakładu Grupy Wielton w Wieluniu. Personel pracuje nad osiągnięciem optymalnej efektywności. – To pełnoprawny proces fabryczny, a nie standardowa usługa serwisowa i nie należy mylić tych dwóch rzeczy. Już teraz prowadzimy rozmowy z partnerami w Polsce i Europie w celu uruchomienia dwóch kolejnych lokalizacji – wyjawia CEO ReTrailer Bartosz Budnicki.

W procesie renowacji odnawiane są kluczowe elementy, takie jak nadwozia, podłogi, ramy, osie, układ hamulcowy, opony i obręcze. Niezbędna jest jednak wymiana elementów, które nie nadają się do odnowienia, takich jak zawieszenie, układ elektryczny oraz układ pneumatyczny. – Oferta ReTrailer jest skierowana głównie do naczep około 6-letnich, ponieważ ich renowacja jest najbardziej opłacalna zarówno technicznie, jak i ekonomicznie. Zrealizowaliśmy już również kontrakt na starsze naczepy jednego z naszych klientów. Było to możliwe, ponieważ kluczowe kryterium – czyli zadowalający stan ramy – pozwoliło na przeprowadzenie pełnej renowacji – tłumaczy CEO ReTrailer.