Uwaga! Protest w Gorzycach przy A4

Przedsiębiorcy apelują do rządu i Sejmu o przyjęcie projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym przygotowywanego pod kodem UD-18, który zmniejsza obciążenia firm i lepiej chroni rynek krajowy. Pakiet Mobilności zmusił polski rząd do zmiany sposobu wyliczania wynagrodzeń kierowców, co podniosło koszty prowadzenia działalności.

Jednocześnie gwałtownie wzrosły koszty: nowe unijne regulacje zmuszają państwa do podniesienia opłat drogowych o emisję CO2. Rząd niemiecki podwyższył w grudniu 2023 roku myto o 84 proc., inne państwa o 15-30 proc. Klienci w znaczącej części nie przyjęli do wiadomości nowych stawek myta.

Wszystkie utrudnienia sprawiają, że przedsiębiorcy zamykają firmy. Z danych Biura Transportu Drogowego wynika, że w 2024 roku liczba zarejestrowanych w Polsce firm transportu międzynarodowego zmalała o 1,1 proc. do 45 054 podmiotów. Branżę przestał zasilać napływ nowych chętnych – ich liczba w 2024 roku wyniosła 3127 i zmalała o ponad 22 proc. w stosunku co 2023 roku.

Z danych wywiadowni gospodarczej MGBI wynika, że w rankingu branż zagrożonych niewypłacalnością transport drogowy znalazł się na czwartym miejscu – w 2024 roku zbankrutowały 34 firmy, co stanowi blisko 3-krotny wzrost rok do roku. Dodatkowo 639 firm poddało się restrukturyzacji, o blisko 25 proc. więcej niż w 2023 roku, wylicza MGBI.

Firmy pozostające w ruchu nie redukują floty, jej wielkość w segmencie ciężkim zmalała zaledwie o 0,3 proc. do 304 120 wypisów, zaś w segmencie aut o dmc od 2,5 do 3,5 tony wzrosła o niemal 5 proc. do 37 882 wypisów.