Hamują spadki rejestracji cieżarówek

Rada Polityki Pieniężnej nie wyklucza, że w maju dojdzie do obniżki stóp procentowych, co ułatwi inwestycje w tabor.

Z drugiej strony na gospodarkę polską i unijną wpłyną cła nakładane przez administrację Trumpa, przypomina Polski Instytut Ekonomiczny. PIE dodaje, że w 2024 roku 77 proc. dużych i średnich firm wypracowało zysk netto, tworząc jednocześnie 83 proc. całkowitych przychodów przedsiębiorstw, zaś 3 na 10 średnich i dużych firm spodziewa się wzrostu rentowności w 2025 roku.

Poprawa następuje w Niemczech, a tamtejszy rynek transportowy odbija, urząd rejestracyjny (KBA) podał, że w marcu pierwsze rejestracje ciągników siodłowych wzrosły o 26,8 proc. r/r, gdy po trzech miesiącach spadek rejestracji sięgnął 33,8 proc. W marcu wzrosła także o 5,8 proc. liczba przerejestrowań ciągników, gdy od początku roku wzrost sięgnął blisko 12 proc.

Niemiecki przemysł nabrał nieco optymizmu. Instytut ifo szacuje w ostatnim badaniu, że więcej firm w Niemczech planuje ponownie inwestować. „Prawie jedna trzecia (29,7 proc.) chce inwestować więcej, co stanowi poprawę o pięć punktów procentowych w stosunku do listopada. Około 43 proc. firm planuje zainwestować tyle samo w 2025 roku, co w 2024 roku. Jednocześnie odsetek firm, które chcą ograniczyć swoje inwestycje, spadł z 31,1 procent do 27,3 proc., podlicza ifo. – Są ostrożne oznaki, że chęć inwestowania powoli się odradza, jednakże, ponieważ sytuacja gospodarcza pozostaje niepewna, wiele firm waha się przed inwestowaniem — przyznaje ekspertka ekonomiczna ifo Lara Zarges.

Poprawy nie widać we Francji, gdzie nadal utrzymuje się spadek rejestracji samochodów ciężarowych, o 16,3 proc. w ostatnim miesiącu i o 17,9 proc. od początku roku.