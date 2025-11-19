Od momentu debiutu w 2023 roku na polskim rynku elektrycznych pojazdów ciężarowych Mercedes-Benz Trucks priorytetem firmy było jak najlepsze dostosowanie ich do konkretnych, realnych zadań transportowych. Stąd jako pierwsze pojawiły się rozwiązania dla dystrybucji lokalnej oparte między innymi na eActrosie 400, a w kolejnym kroku pierwszy elektryczny ciągnik dalekobieżny eActros 600. Obydwa pojazdy udowodniły już w licznych testach przeprowadzonych przez polskich klientów swoją skuteczność, niezawodność i efektywność w realizowaniu zleceń, obalając wiele mitów dotyczących elektromobilności oraz rozwiewając wątpliwości co do ich zastosowań w naszej rzeczywistości.

eActros 400 – na krótki i średni dystans

eActros powstał przede wszystkim z myślą o branży dystrybucyjnej. Dziś pojazd ten jest dostępny w kilku wariantach zabudowy, spełniając potrzeby firm, które operują na stałych, powtarzalnych trasach, gdzie samochody po wykonaniu zadania powracają do bazy. Pakiety akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych o łącznej zainstalowanej pojemności 414 kWh zapewniają realny zasięg rzędu 360 km w zależności od warunków atmosferycznych, drogowych oraz oczywiście obciążenia pojazdu itp. Co istotne eActros 400 dzięki mniejszej masie oferuje wyższą ładowność. Z najnowszą, aerodynamiczną kabiną ProCabin pojazd jest dostępny w dwóch wariantach: jako ciągnik, podwozie oraz podwozie z przyczepą. Z kolei ze sprawdzoną kabiną typu typu L o szerokości 2,30 m – ClassicSpace lub StreamSpace – można go skonfigurować jako podwozie skrzyniowe w czterech wariantach rozstawu osi dla opcji dwuosiowej oraz aż sześciu dla wersji trzyosiowej. Niezależnie od wyboru kabiny jest ona wyposażona w najnowocześniejszy interaktywny Multimedia Cockpit 2. W zależności od potrzeb można też wybrać albo udoskonalony bezlusterkowy system MirrorCam, albo tradycyjne lusterka. Wszystko to sprawia, że pojazd stanowi doskonałe, wydajne narzędzie do dystrybucji lokalnej, np. dostaw z magazynu do sklepu, zarówno na trasach szybkiego ruchu, jak i obejmujących strefy miejskie, gdzie zużycie energii może być mniejsze dzięki systemowi rekuperacji.

eActros 600 – bez kompromisów dla transportu dalekobieżnego

Pierwszy dalekobieżny ciągnik z napędem bateryjnym Mercedes-Benz Trucks, eActros 600 to naturalna konsekwencja rozwoju strategii elektromobilności dla transportu Daimler Truck. Innowacyjna konstrukcja debiutowała w 2023 i była jednym z najbardziej oczekiwanych modeli przez branżę transportu międzynarodowego. Rok później podczas targów IAA w Hanowerze pojazd ten otrzymał najbardziej prestiżowy tytuł International Truck of the Year 2025. Zastosowane w nim trzy pakiety akumulatorowe LFP o łącznej pojemności 621 kWh umożliwiają pokonanie 40-tonowym zestawem 500 km bez konieczności ładowania. Dla kierowcy oznacza to, że zachowując zgodny z przepisami rytm pracy, może przejechać nim w ciągu dnia trasę liczącą ponad 1000 km, korzystając z już dostępnych stacji ładowania. Co ważniejsze, potencjał ten w pełni potwierdziły liczne testy, w tym największy test drogowy w historii Daimler Truck – przeprowadzony w zróżnicowanym terenie i warunkach klimatycznych, przez 22 kraje Europy, od najdalej wysuniętego na północ Przylądka Północnego po hiszpańską Tarifę. Udział w nim wzięły dwa zestawy, każdy o masie 40 ton, a testujący korzystali wyłącznie z publicznych stacji ładowania. Średnie zużycie energii wyniosło 103 kWh/100 km, co oznacza, że eActrosy 600 w odpowiednich warunkach mogłyby istotnie przekroczyć zakładany zasięg 500 km – także dzięki niezwykle wydajnemu systemowi rekuperacji, który pozwolił odzyskać ok. 25 proc. energii. Ładowanie trwa za pomocą gniazda CCS2 trwa ok. 70 min., w przypadku gniazda MCS do naładowania pojazdu wystarczy zaledwie 30 min. Po premierze modelu w Polsce licznym testom w kolejnych miesiącach poddali go także polscy klienci, potwierdzając wydajność napędu elektrycznego eActrosa 600 na własnych trasach.

eActros 600, podobnie jak jego mniejszy brat, również jest dziś dostępny w kilku wariantach. Wybór dotyczy m.in. kabiny – dostępny jest w wersji z aerodynamiczną ProCabin (Stream, Big oraz Giga), jak i ze sprawdzoną kabiną typu L, ClassicSpace i StreamSpace. W wariancie ProCabin eActros 600 może być ciągnikiem dwu- lub trzyosiowym, a także podwoziem oraz podwoziem z przyczepą. Z kolei w wersji ze sprawdzoną kabiną możliwe jest również zamówienie podwozia skrzyniowego lub podwozia skrzyniowego z przyczepą. Niezależnie od wyboru kabiny, podobnie jak w przypadku eActrosa 400 kierowca może się cieszyć nowoczesnym i komfortowym wnętrzem z Multimedia Cockpit 2.

eActros 400 i eActros 600 to dziś rozwiązania dopracowane w najmniejszych szczegółach, przekonujące do siebie coraz większą liczbę przewoźników, czemu sprzyja również rosnąca infrastruktura i dopłaty państwowe. Różnorodność wersji pozwala dopasować elektryczny pojazd do własnej działalności, a w wyborze wariantu i decyzji o wprowadzeniu lokalnie zeroemisyjnego eActrosa do swojej floty pomocny może być także dostępny na stronie internetowej mercedes-benz-trucks.com kalkulator, pozwalający orientacyjnie określić zasięg w zależności od wybranych parametrów transportowych. Zalety elektrycznych ciężarówek coraz bardziej doceniają również kierowcy – ich cichą pracę, dużą dynamikę, bezpieczeństwo i komfort. To wszystko sprawia, że pojazdy ciężarowe Mercedes-Benz Trucks z napędem bateryjnym mają zielone światło, by kształtować zeroemisyjną przyszłość transportu.

