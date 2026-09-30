W pierwszych sześciu miesiącach Grupa Wielton zwiększyła przychody o 19,4 proc. do 1180,3 mln zł oraz sprzedała 8 577 pojazdów, o 10 proc. więcej w stosunku do pierwszej połowy 2025 roku. Mimo to po pierwszych sześciu miesiącach strata netto Grupy wyniosła 43,6 mln zł wobec straty 107,6 mln zł rok wcześniej.
Wynik EBITDA Grupy w tym okresie wyniósł 17,4 mln zł wobec -32,9 rok wcześniej. Marża EBITDA była na poziomie 1,5 proc w porównaniu do -3,3 proc. w analogicznym okresie roku wcześniejszego. – W ujęciu rok do roku poprawiliśmy wynik netto o 64 mln zł, a wynik EBITDA o ponad 50 mln zł, osiągając dodatni poziom 17,4 mln zł. Marża EBITDA na poziomie 1,5 proc. to dla nas ważny sygnał, że obrany kierunek działań jest właściwy i traktujemy go jako etap na drodze do dalszej stabilizacji. Mam świadomość, że przed nami wciąż dużo pracy, aby powrócić do pełnej rentowności, dlatego nadal koncentrujemy się na dyscyplinie kosztowej, efektywności i wzmacnianiu fundamentów Grupy – zapewnia prezes zarządu Grupy Wielton Paweł Szataniak.
Na większym o niemal 8 proc. rdr. rynku francuskim, z udziałami na poziomie 16,1 proc. spółka Fruehauf utrzymała pierwszą pozycję. Grupa sprzedała na tym rynku 1 454 pojazdy (wzrost o 2 proc. r/r).
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W Polsce, gdzie rynek naczep i przyczep wzrósł o 10,5 proc. rdr., spółki Wielton oraz Langendorf uplasowały się na trzeciej pozycji, odnotowując wzrost udziałów do 14,6 proc. z 14,0 proc. rok wcześniej. Sprzedaży Grupy Wielton w Polsce wzrosła o 10,4 proc. do 2 398 sztuk. W raportowanym okresie spółka Wielton wprowadziła do oferty nową naczepę furgonową EVO.
Na większym o ponad 14 proc. rok do roku rynku brytyjskim, udziały spółki Lawrence David, Wielton i Langendorf wyniosły łącznie 13,3 proc, co pozwoliło awansować na drugą pozycję na rynku z czwartej. Grupa Wielton sprzedała 1 805 pojazdów w Wielkiej Brytanii (73,7 proc. więcej r/r). W Niemczech, gdzie rynek naczep i przyczep w pierwszym półroczu wzrósł o 10,5 proc. r/r, na ósmej pozycji z udziałami na poziomie 1,7 proc. uplasowały się spółki Langendorf oraz Wielton GmbH. Łącznie Grupa Wielton na tym rynku sprzedała 409 pojazdów (o 35,8 proc. mniej rdr.).
W krajach Europy Środkowej i Wschodniej (CEE), gdzie rynek naczep i przyczep w pierwszym półroczu wzrósł o ponad 17 proc. odnotowano spadek udziałów Wielton do 4,5 proc. z 5,5 proc. rok wcześniej. Mimo to spółka utrzymała 5 pozycję w tych krajach. Łącznie Grupa sprzedała tam 593 pojazdy, czyli o ponad 9 proc. mniej r/r.
W Hiszpanii, gdzie w okresie styczeń-czerwiec 2026 roku rynek wzrósł o 17,1 proc rdr., spółki Guillén, Fruehauf oraz Wielton awansowały na czwartą pozycję z udziałami na poziomie 6,1 proc. W tym czasie Grupa odnotowała ponad 94 proc. wzrost sprzedaży w tym kraju, zbywając 451 pojazdów.
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Na rynku włoskim, który utrzymał się na podobnym rok do roku poziomie (wzrost o 1,6 proc. rdr.) spółki Viberti, Fruehauf, Wielton oraz Guillén uplasowały się na czwartej pozycji z udziałami wynoszącymi 8,5 proc. Grupa w okresie styczeń - czerwiec 2026 roku sprzedała łącznie w tym kraju 773 naczepy i przyczepy, w porównaniu do 720 pojazdów przed rokiem.
W pierwszym półroczu 2026 roku rynek Agro pozostawał pod presją trudnych warunków atmosferycznych i wysokich kosztów po stronie środków produkcji rolnej. Polski rynek przyczep rolniczych zmniejszył się rok do roku o 29,6 proc., a spółka Wielton Agro uplasowała się na 6. pozycji w kraju z udziałami na poziomie 4,5 proc.
Mimo to w okresie styczeń-czerwiec 2026 roku, spośród 8 577 pojazdów sprzedanych przez Grupę Wielton, 517 sztuk stanowiły przyczepy rolnicze Wielton Agro, co oznacza niemal 19 proc. wzrost sprzedaży pojazdów tej spółki, w porównaniu do analogicznego okresu 2025 roku.
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