Notowana na GPW spółka Trans Polonia Group (TPG) zakończyła pierwszą połowę 2026 roku przychodami na poziomie 259,4 mln zł, co oznacza wzrost o 143,6% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. EBITDA Grupy wyniosła 25,4 mln zł, wobec 8,3 mln zł rok wcześniej, co oznacza ponad trzykrotny wzrost rok do roku. Zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się natomiast ponad czterokrotnie w stosunku do 35,5 mln zł rok wcześniej.

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Rentowność w górę

Wzrost skali działalności przełożył się na poprawę podstawowych wskaźników rentowności – marża EBITDA wzrosła z 7,8% do 9,8%, a rentowność operacyjna brutto z 8,2% do 13,7%. – Najważniejszą zmianą w tegorocznych wynikach jest dla nas wyraźna poprawa efektywności operacyjnej. Przy ponad dwukrotnym wzroście przychodów EBITDA zwiększyła się ponad trzykrotnie, a marża EBITDA wzrosła do 9,8%. Pokazuje to, że wraz ze wzrostem skali działalności jesteśmy w stanie poprawiać również efektywność biznesu. Kolejnym krokiem będzie pełne wykorzystanie synergii wynikających z połączenia obu organizacji – zapewnia prezes zarządu Trans Polonia Group Dariusz Cegielski.

Pierwsza połowa 2026 roku była jednocześnie pierwszym pełnym okresem, w którym w wynikach Grupy widoczny był efekt przejęcia Nijman/Zeetank. Z działalności TPG pochodziło 108,3 mln zł przychodów, natomiast 151,1 mln zł wygenerowała przejęta grupa Nijman/Zeetank. – Pierwsza połowa roku była dla nas okresem bardzo intensywnej pracy nad połączeniem obu organizacji. Koncentrowaliśmy się na zapewnieniu stabilności operacyjnej, utrzymaniu relacji z kluczowymi klientami oraz wykorzystaniu potencjału, jaki daje połączenie kompetencji i zasięgów Trans Polonii oraz Nijman/Zeetank. Wyniki pokazują, że integracja obu biznesów przebiega w dobrym kierunku. Jednocześnie widzimy jeszcze znaczący potencjał do wykorzystania w kolejnych okresach – zaznacza Cegielski.

Największym segmentem działalności Grupy pozostawał transport płynnej chemii, który wygenerował 145,8 mln zł przychodów, o 79,5% więcej niż rok wcześniej. Istotnym motorem wzrostu był również transport paliw – przychody w tym obszarze wyniosły 47,4 mln zł wobec 6,4 mln zł w I półroczu 2025 roku. Nowym istotnym obszarem działalności stał się transport szkła, który wygenerował 45,8 mln zł przychodów.

Łącznie transport płynnej chemii odpowiadał za 56,2% przychodów Grupy, transport paliw za 18,3%, a transport szkła za 17,7%. Pozostałe przychody pochodziły m.in. z transportu płynnych produktów spożywczych, mas bitumicznych oraz cementu.

Dalsze plany konsolidacji

TPG zamierza przejmować kolejne spółki i konsolidować europejski rynek transportu towarów niebezpiecznych. Przed wakacjami analizowała kilkanaście podmiotów, informując że może zmontować finansowanie dłużne do akwizycji o wartości 1 mld zł. W przypadku większych transakcji, realizowanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi i instytucjami finansowymi, potencjał ten może zostać istotnie zwiększony, nawet do około 2 mld zł. – Naszym strategicznym celem jest zbudowanie jednego z największych w Europie podmiotów specjalizujących się w transporcie towarów niebezpiecznych. Europejski rynek ADR pozostaje atrakcyjnym obszarem do konsolidacji. Wiele firm z tego segmentu mierzy się dziś z rosnącymi kosztami działalności, wyzwaniami związanymi z sukcesją oraz koniecznością dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych. Dla Grupy o odpowiedniej skali i zapleczu finansowym tworzy to przestrzeń do dalszego rozwoju poprzez przejęcia. Chcemy aktywnie korzystać z tych możliwości – tłumaczy Cegielski.

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Trans Polonia Group ma 6 lokalizacji operacyjnych: dwie w Polsce oraz oddziały i przedstawicielstwa w Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Belgii i Wielkiej Brytanii. Flota Grupy liczy ponad 1000 drogowych jednostek transportowych oraz 530 tankkontenerów, czyniąc ją jednym z największych i najbardziej wyspecjalizowanych operatorów w Europie. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2008 roku.