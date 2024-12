Solaris wchodzi na wielki nowy rynek

Autobusy będą wyprodukowane w Polsce, ponieważ ich zakup nie jest dofinansowany z funduszy federalnych i nie podlega regulacjom „Buy America”. Gdyby zaszła potrzeba lokalnej produkcji, właściciel Solarisa, hiszpański koncern CAF, jest obecny od dekad w USA i ma kilka lokalizacji.

Atrakcyjny rynek

Solaris w 2022 roku ujawnił plan wejścia na rynek północnoamerykański. We wrześniu tamtego roku wysłał trolejbus na próby do Seattle, po których pojazd wrócił do Polski. Kontrakt z Seattle jest pierwszym na tamtym rynku. – Ta umowa to niezwykle ważne osiągnięcie i kamień milowy w historii Solarisa. To kolejny krok w realizacji naszych celów strategicznych i wizji, aby Solaris stał się najchętniej wybieranym dostawcą autobusów zeroemisyjnych w Ameryce Północnej – zapewnia prezes zarządu Solaris Bus & Coach Javier Iriarte.

Dla przewoźnika nowa marka to także szansa na bardziej konkurencyjne ceny pojazdów. – Rozszerzenie liczby producentów, którzy mogą wytwarzać pojazdy elektryczne dla rynku północnoamerykańskiego, przynosi korzyści nie tylko naszemu regionowi, ale także agencjom transportowym w całym kraju. Umowa między King County Metro a Solarisem to kolejny ważny krok na tej drodze – wskazuje dyrektor generalna King County Metro Michelle Allison.

Ekspansja w Ameryce Północnej jest jednym z kluczowych założeń strategii rozwoju marki. Rynek północnoamerykański, na którym całkowita sprzedaż wynosi 8 tys. autobusów miejskich, jest bardziej dochodowy od europejskiego i konkuruje na nim tylko trzech producentów: Proterra, Novabus i New Flyer. Dzięki wejściu na nowe rynki, przychody spółki autobusowej mają wzrosnąć z 721 mln euro w 2021 roku do 1,3 mld euro w 2026 roku.