Planeta już nie płonie?

Po objęciu urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych, polecił 20 stycznia ambasadorowi Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, we współpracy z Sekretarzem Stanu i Sekretarzem Skarbu, natychmiast zakończyć lub odwołać wszelkie zobowiązania finansowe podjęte przez Stany Zjednoczone na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych złoży niezwłocznie formalne pisemne powiadomienie o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z Porozumienia paryskiego na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Sypie się europejski przemysł

Nowa polityka Trumpa sprawi, że Europa do reszty straci konkurencyjność, spętana ekologicznymi podatkami i regulacjami oraz poddana chińskiej dominacji technologicznej. Europejski przemysł alarmuje od miesięcy, że kontynent traci konkurencyjność. – Europa zmaga się z ryzykiem odpływu przemysłu nie tylko do Stanów Zjednoczonych, ale i Azji. Na ich tle Europa jest mało atrakcyjnym miejsce do inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej generalnie. Koszty energii w USA, wynikające na przykład z szerokiego dostępu do gazu łupkowego oraz dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii potrafią być nawet kilkukrotnie niższe niż w Europie – ocenia prezes zarządu Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych Tomasz Bęben.

Wskazuje, że takie firmy jak Ford czy BASF inwestują mocniej w USA kosztem Europy. – Ford, wspólnie z LG Energy Solution, zdecydował się przenieść część produkcji baterii do Stanów Zjednoczonych, co uderzyło w polski oddział LG we Wrocławiu. Podobnie BASF, niemiecki gigant chemiczny, zmniejsza swoje moce w Europie, jednocześnie intensyfikując inwestycje w USA – wymienia prezes SDCM.

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Samochodowych CLEPA wskazuje, że branża zmniejszyła zatrudnienie w 2024 roku o 54 tys. osób. Produkcja aut osobowych w ub.r. była o 3 mln sztuk mniejsza niż w latach sprzed pandemii.