Dla KE nie liczą się przewoźnicy drogowi, ważni są tylko producenci samochodów

Od 2019 roku europejskie koncerny motoryzacyjne zainwestowały w elektromobilność ponad 77 mld euro, podliczyła CLEPA. Tylko w rekordowym 2022 roku nakłady przekroczyły 18 mld euro, jednak od tego czasu spadają i w ub. r. były ponad trzykrotnie mniejsze.

Klienci poza zasięgiem wzroku

KE mówi o trójstronnym dialogu, ale dziwnym trafem nie zaprosiła do niego klientów, czyli tych, co kupują samochody. Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU zauważyła, że „ponad milion komercyjnych przewoźników drogowych w UE kupuje i obsługuje ponad 7 milionów ciężkich samochodów ciężarowych, autobusów i autokarów oraz ponad 35 milionów samochodów dostawczych i taksówek. Jednak przewodnicząca Komisji von der Leyen przeoczyła tę znaczącą grupę nabywców i użytkowników pojazdów, rozpoczynając dziś w Brukseli swój strategiczny dialog na temat przemysłu motoryzacyjnego.”

Przewoźnicy domagają się także miejsca przy stole oraz zapewnienia przedsiębiorcom swobody wyboru. – Skuteczna strategia mająca na celu zapewnienie bardziej ekologicznego i konkurencyjnego sektora motoryzacyjnego w UE musi koncentrować się nie tylko na czynnikach po stronie podaży, ale także, co równie ważne, po stronie popytu. Dzisiejsze spotkanie inaugurujące nadaje ton temu ważnemu strategicznemu dialogowi, ale przedstawia tylko połowę historii. W rzeczywistości chodzi nie tylko o to, co zostanie sprzedane, ale także o to, kto kupi – podkreśla dyrektor ds. EU w IRU Raluca Marian.

W 2024 roku udział elektrycznych aut ciężarowych w segmencie ciężkim (pow. 16 ton dmc) przekroczył w UE 1,2 proc. Nabywców odstrasza wysoka cena i zniechęca brak infrastruktury oraz mały zasięg.

IRU niepokoi się, czy brak zaproszenia nie jest złym sygnałem. – Mamy nadzieję, że to pominięcie nie oznacza, że ​​opinia naszego sektora nie będzie się już liczyła ze względu na zbliżające się obowiązkowe cele zakupowe dla przedsiębiorstw. Jako branża nadal wierzymy, że żyjemy w gospodarce wolnorynkowej – podsumowuje przedstawicielka IRU.