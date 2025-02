Solaris z rekordowymi przychodami

Firma wdrożyła system zarządzania cyberbezpieczeństwem zgodnie z wymaganiami Rozporządzeń 155 i 156 ONZ i związanych z nią wymagań.

100 mln euro inwestycji

Wodorowy, 18-metrowy Solaris otrzymał tytuł Autobusu Roku 2025. Solaris jest pierwszą firmą w historii konkursu Bus of The Year, której udało się zdobyć tytuł zarówno dla autobusu na baterie, jak i na autobus napędzany wodorem. Do tej pory Solaris dostarczył swoim klientom ponad 430 autobusów wodorowych, a ma ich ponad 400 dodatkowe pozycje w księdze zamówień.

Konstruktorzy Solarisa pracują nad zdalną i autonomiczną jazdą oraz systemami podnoszącymi bezpieczeństwo ruchu ADAS. Firma buduje nowy magazyn do produkcji pojazdów gazowych oraz modernizuje poprzedni magazyn w celu przekształcenia go w magazyn produkcyjny przystosowany do jednostek zasilanych paliwami alternatywnymi. Przeprowadziła także remont robotów spawalniczych. Inwestycje pochłonęły 100 mln euro.

Dług brutto Solarisa wyniósł 138 mln euro, o 21 mln euro więcej niż w 2023 roku, ale o 59 mln euro mniej niż w 2022 roku.

Wartość akcji CAF w ostatnim roku utrzymuje się na podobnym poziomie, gdy Alstomu wzrosła o połowę, Stadlera zmalała o 25 proc. a Talgo zmniejszyła się o 10 proc.