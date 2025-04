Drogie wodorowe autobusy polskich miast

Nawet jeśli gaz jest, to zdarzają się wpadki: 3 marca Poznań, a dzień później Wałbrzych musiały holować wodorowe autobusy do zajezdni (23 wodorowe autobusy spośród 25, które posiada MPK Poznań). Powodem awarii był zanieczyszczony wodór i automatycznie włączona blokada, uniemożliwiająca zanieczyszczenie ogniw. MPK Poznań wypuścił pojazdy na trasy 19 marca. „Z przeprowadzonych analiz wynika, że do zanieczyszczenia wodoru mogło dojść w procesie produkcyjno-logistycznym” wyjaśniało biuro prasowe Orlen. Spółka musiała oczyścić także zbiorniki stacji. – Była to pierwsza taka sytuacja w historii H2 w Polsce. Mierzymy się z zupełnie nowym problemem i podobnie jak z autobusami elektrycznymi cały czas uczymy się elektromobilności – tym razem w wydaniu wodorowym – przyznaje analityk rynku z portalu infobus.pl Aleksander Kierecki.

Przyszłościowy rynek

Orlen uważa, że rynek jest przyszłościowy, podpisał kontrakty na dostawy paliwa wodorowego z 5 operatorami autobusów miejskich w Polsce i uczestniczy w kolejnych przetargach. – Historia z Poznania i Wałbrzycha pokazuje jak ważna jest czystość wodoru i jak delikatne są systemy napędowe wodorowców. Natomiast ten rynek cały czas rośnie i w tym roku będzie rekordowy, właśnie dzięki ogromnym dofinansowaniom z Zielonego Transportu Publicznego (NFOŚiGW-KPO. Po raz pierwszy w historii takie pojazdy w ramach programu CUPT-KPO kupują też firmy regionalne takie jak PKS Rzeszów czy Koleje Małopolskie. To pokazuje, że od tego kierunku nie ma odwrotu i dlatego za inwestycjami w tabor pójdą kolejne inwestycje w infrastrukturę, w elektrolizery – przekonuje Kierecki.

Miasta są jednak wstrzemięźliwe w zakupach „zeroemisyjnych” autobusów. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i firma JMK – Analizy Rynku Transportowego podliczyły, że w 2024 rok autobusy z napędem alternatywnym stanowiły 19 proc. całego rynku, gdy rok wcześniej 32 proc. W 2024 roku zarejestrowano 31 autobusów wodorowych, zaś w 2023 roku 46.

Kierecki zaznacza że to się zmieni, bowiem od 2026 roku zacznie obowiązywać nowela ustawy o elektromobilności, która nakazuje miastom powyżej 100 tys. mieszkańców zakup tylko zeroemisyjnych autobusów.