Mniejsi kurierzy budują międzynarodowe sieci dostaw

Gigantom rynku kurierskiego jak DHL, UPS lub GLS rosną konkurencji w ruchu międzynarodowym. Packeta Poland otworzyła w Bielsku-Białej nowy magazyn przeładunkowy, w którym sortuje i wysyła przesyłki na ponad 70 różnych kierunków. Dotychczasowy magazyn w Cieszynie był niewystarczający w obliczu dynamicznego wzrostu liczby obsługiwanych przez Packetę zamówień. Uruchomienie hali magazynowej w Bielsku-Białej, o powierzchni 4.700 m2, jest odpowiedzią na rosnący popyt i potrzeby klientów, a co za tym idzie – obroty firmy.

magazyn w Bielsku-Białej może obsłużyć 600 tys. paczek miesięcznie. – Nowy cross-dock przy południowej granicy kraju znacząco zwiększył nasze możliwości operacyjne, co pozwoli rozszerzyć skalę biznesu oraz sprostać rosnącym potrzebom klientów, dostarczając przesyłki jeszcze szybciej i wygodniej – tłumaczy COO w Packeta Poland Piotr Pydzik.

Dostosowanie magazynu do potrzeb operacyjnych Packety przebiegło bardzo sprawnie – od dnia podpisania umowy do pierwszych operacji logistycznych minęły około 2 miesiące. Całkowity koszt nowej inwestycji to 7 mln zł, rozłożony na 5 lat.

Magazyn w Bielsku-Białej daje pracę 42 stałym pracownikom, z możliwością przyjęcia kolejnych 40 tymczasowych – w szczycie sezonu. W przyszłym roku planowane jest dalsze zwiększenie zatrudnienia.