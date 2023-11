Na polsko-niemieckiej granicy najgorzej jest w poniedziałek

- Swoboda wymiany kadrowej i handlowe między Polską, a Niemcami jest poważnie zagrożona. Trwające od kilkunastu tygodni kontrole, najpierw mobilne, a teraz stałe kontrole graniczne, nawet jeżeli podyktowane są racjonalnymi argumentami strony niemieckiej, to coraz poważniej utrudniają pracownikom z Polski przekraczanie granicy. To może odbić się np. na kondycji wielu przedsiębiorstw i powodować, że relacje między firmami z polsko-niemieckiego pogranicza będą trudniejsze – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Mec. Rafał Malujda, ekspert Północnej Izby Gospodarczej ds. transgranicznych przyznaje, że kontrole stają się coraz większym problemem dla firm działających zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Kontrole mają różny charakter i nasilenie. – Przykładowo w Lubieszynie, kontrole cały czas są niezauważalne – mają one wyrywkowy charakter i są bardzo szybkie. Tutaj policja niemiecka dba o to, aby ruch odbywał się faktycznie bez zahamowania. Większe problemy można napotkać na granicy w Kołbaskowie czy w pogranicznym Schwedt – tutaj kontrole są bardziej wymagające i tworzą się kolejki. Brakuje na pewno jednolitego podejścia, ciężko w takich okolicznościach planować w szczególności transporty towarowe – mówi mec. Malujda.

Najwięcej skarg dociera do Izby ze strony sektora TSL. Transport narzeka coraz mniejszą płynność ruchu na przejściach granicznych, co powoduje, że ciężej jest zaplanować np. czas transportu towarów. – Problem mają także pracownicy z Polski dojeżdżający do pracy w Niemczech. Otrzymywaliśmy wiadomości, że jednego dnia można bez problemu dojechać do pracy, a innego kontrole blokują na pół godziny przejazd. To bardzo dezorganizuje porządek, jaki mieliśmy na polsko-niemieckim pograniczu – tłumaczy Mojsiuk. – Narzeka także handel przygraniczny, który obawia się, że kontrole będą zniechęcać klientów z Niemiec do przyjazdu na polskie targowiska – dodaje Mojsiuk.

Północna Izba Gospodarcza oraz Unia Izb Odry i Łaby kolejny raz apelują do samorządowców z Polski i z Niemiec o nawiązanie efektywnego dialogu w tej sprawie. Dotychczasowymi rozmowami nie jesteśmy usatysfakcjonowani.