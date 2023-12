Polskie firmy mają globalne ambicje, a Rohlig Suus sięga do Kazachstanu

Rohlig Suus Logistics otworzył w Ałmaty w Kazachstanie oddział i oferuje w nim m.in. spedycję lotniczą, drogową, kolejową, rozwiązania intermodalne, a także stawia na rozwój usług magazynowych. Celuje również w dystrybucję produktów na rynek lokalny oraz do państw sąsiadujących: Uzbekistanu, Turkmenistanu, Tadżykistanu czy Kirgistanu. – Sytuacja geopolityczna, a także położenie geograficzne sprawiły, że w ostatnim czasie Kazachstan zyskał na znaczeniu. Nasi klienci postrzegają go jako doskonały hub logistyczny pomiędzy Europą a Chinami, a także jako punkt wyjścia do dalszej ekspansji biznesowej oraz dystrybucji towarów na rynek lokalny i do krajów ościennych – tłumaczy członek zarządu Rohlig Suus Logistics Andrzej Kozłowski.

Oddział oferuje kompleksowe wsparcie logistyczne, m.in. połączenia tranzytowe przy wykorzystaniu spedycji drogowej, kolejowej, a także intermodalnej. Ałmaty jest ponad 2-milionowym miastem, gospodarczym centrum Kazachstanu. Leży w pobliżu granicy z Kirgistanem.

Po nałożeniu sankcji na Rosję, państwa Azji Środkowej nabierają znaczenia dla Polski i innych krajów Unii. Wartość polskiego eksportu do Kazachstanu w 2022 roku przekroczyła 1 md euro, zaś importu wyniosła 1,5 mld euro. W tym roku eksport jest o jedną trzecią większy, zaś import spadł o jedną piątą.

Kraje Azji Środkowej mają silniejsze powiązania z Niemcami. W ostatnich dwunastu miesiącach niemiecki eksport do Kazachstanu wzrósł o 40 proc. do Tadżykistanu o 18, do Turkmenistanu o 12 i do Uzbekistanu o 23 proc. Wartość tegorocznego niemieckiego eksportu do Kirgistanu sięgnęła 70 mln euro, gdy rok wcześniej nie przekroczyła 10 mln euro.