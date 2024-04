Nowy zarząd Mondial Relay oraz InPost w Wielkiej Brytanii

Neil Kuschel został dyrektorem zarządzającym w InPost w Wielkiej Brytanii, natomiast Laurent Bendavid w Mondial Relay – odpowiadając za Francję, Belgię, Holandię i Luksemburg. – Po sukcesie w Polsce, Grupa InPost stawia na rozwój swojej aktywności na innych rynkach europejskich – dlatego niezwykle się cieszę, że dołączyli do nas dwaj wybitni liderzy, którzy pomogą nam zrealizować nasze strategiczne cele rozwoju na dwóch kluczowych dla nas rynkach. Przyspieszenie ekspansji w Wielkiej Brytanii oraz Francji wymaga olbrzymiej wiedzy i doświadczenia w działalności operacyjnej – zapowiada CEO i założyciel Grupy InPost Rafał Brzoska.

Przyspieszyć wzrost we Francji

W ubiegłym roku we Francji, pomimo wyjątkowo wymagającego otoczenia, Grupa InPost nie tylko rosła szybciej niż rynek, ale także zanotowała wzrost liczby przesyłek B2C o 23% rok do roku. W ub.r. Mondial Relay dostarczył 239,9 mln przesyłek (+13%). W zaledwie dwa lata Mondial Relay stał się numerem 1 wśród sieci maszyn paczkowych we Francji. – Mondial Relay wkracza teraz w kolejną fazę transformacji zorientowanej na konsumenta, przyspieszając nasze ambicje w zakresie wzrostu udziału w rynku, rozbudowy sieci i jakości dostaw. W Wielkiej Brytanii zamierzamy kontynuować nasz dynamiczny plan rozwoju bazując na zeszłorocznym sukcesie, w tym nasze strategiczne partnerstwo z Menzies i ogólnokrajową ekspansję naszej sieci – tłumaczy CEO InPost International Michael Rouse.

Laurent Bendavid posiada szerokie doświadczenie zdobyte na stanowiskach kierowniczych w sektorze B2C i B2B. W ostatnich pięciu latach pełnił funkcję dyrektora generalnego w Alliance Healthcare France, części globalnej organizacji Cencora, lidera rozwiązań farmaceutycznych. W 18 miesięcy przywrócił zyskowność francuskiej organizacji, osiągając dwucyfrowy dodatni wynik EBIT, a jednocześnie rozwijając sieć 80 magazynów na terenie całego kraju. Wcześniej był dyrektorem generalnym w Logista France, nadzorującym dystrybucję dla ponad 50 tysięcy punktów sprzedaży artykułów spożywczych, napojów i innych produktów. Od 1994 do 2013 roku Laurent zajmował różne stanowiska związane z obszarem B2C w Grupie Carrefour, pracując we Francji, Ameryce Południowej, Bułgarii oraz na szczeblu międzynarodowym jako wiceprezes ds. handlowych i rozwoju nowych koncepcji.

Umocnienie w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii, drugim co do wielkości międzynarodowym rynku, InPost dostarczył 46,5 mln paczek (wzrost o blisko 127% r/r). Marka zajmuje czołowe miejsce pod względem wielkości sieci w UK. Grupa nabyła udziały operatora logistycznego Menzies Distribution, co zwiększyło jej kontrolę nad procesem logistycznym. Ponadto, InPost UK osiągnął zdecydowany wzrost obsługiwanych wolumenów oraz rentowność na poziomie EBITDA.