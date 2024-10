W cieniu wojny rośnie kurierska potęga

Pomimo wojny, lider ukraińskiego rynku kurierskiego, Nova Post, inwestuje w sieć dostaw. Od początku roku powiększył sieć krajową do 31,8 tys. z 26,6 tys. punktów, w tym 12,1 tys. PUDO i 19,7 tys. automatów paczkowych (AP). – Naszym celem jest zapewnienie, aby automaty były w odległości spaceru od wszystkich biur – podkreśla dyrektor generalny Nova Post Alexander Bulba.

Nova Post planuje zwiększyć liczbę swoich punktów obsługi krajowej do 36 tys. do końca 2024 roku. Sieć rozwija się szczególnie szybko w obwodach kijowskim, lwowskim, czerniowieckim oraz iwanofrankowskim.

Automaty z fotowoltaiką

Wszystkie z 19,7 tys. automatów paczkowych Nova Post działają bez podłączenia do sieci, zasilane akumulatorami. Akumulatory pozwalają maszynom działać przez kilka dni podczas przerw w dostawie prądu.

W 2023 roku firma zainstalowała 1853 paczkomaty, a w 2024 roku liczba ta wzrosła do 2800, z czego 250 jest zasilanych energią słoneczną. Do tego otworzyła 770 nowych punktów PUDO. – To sprawia, że jest drugą największą siecią AP w Europie, ustępując tylko polskiemu InPostowi (z około 23,5 tys. AP) i przewyższając Deutsche Post oraz większość innych graczy – porównuje prezes Last Mile Experts Marek Różycki.