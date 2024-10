GLS w mgnieniu oka podwoił sieć dostaw poza domem

Orlen zaznacza, że szuka kolejnych partnerów do współdzielenia sieci automatów, które nawet jeśli są najefektywniejszym sposobem dostaw przesyłek, to przecież ich instalacja oraz utrzymanie kosztują, gdy marże na tym rynku nie są wysokie. – Prawdopodobnie w przyszłości Orlen będzie szukał innych dużych nadawców, takich jak np. platformy sprzedażowe (marketplace'y). O sieciach współdzielonych automatów mówi się od wielu lat, więc ze współpracy Orlenu i GLS można się cieszyć i należy czekać na więcej takich ruchów – dodaje partner w Last Mile Experts Arkadiusz Kawa.

Prawie połowa zamontowanych w Polsce automatów należy do InPost. Last Mile Experts od czterech lat tworzy bezpłatny raport opisujący blisko 300 europejskich sieci PUDO (punkty odbioru i nadania) oraz APM (automaty paczkowe).

Na podstawie raportów wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral wskazuje, że zauważalnym trendem jest właśnie budowanie sieci współdzielonych, czyli sieci otwartych (agnostycznych). – Model ten pozwala na znaczne zwiększenie utylizacji urządzeń, co przekłada się na obniżenie kosztów utrzymania sieci automatów, co jest jednym z kluczowych problemów w wielu sieciach zamkniętych. Kolejnym pozytywnym elementem jest poprawienie ekonomiki samego procesu doręczeń przez firmę kurierską, poprzez znaczne obniżenie kosztu dostawy jednej przesyłki, a także obniżenie emisji spalin w obszarze dostaw „ostatniej mili”, co nie jest bez znaczenia dla naszego środowiska – podkreśla wiceprezes Last Mile Experts.

Duża skala

Gral dodaje, że w Europie z roku na rok przybywa otwartych sieci automatów paczkowych (Austria, Niemcy, Benelux, kraje Nordyckie), lecz żadna z nich nie dysponuje takim potencjałem jak omawiany dzisiaj przypadek. – Inicjatywa dwóch krajowych graczy wpisuje się idealnie w trend sektora KEP oraz działania proekologiczne, które stają się coraz ważniejszym aspektem logistyki – zauważa Gral.

Z raportu Last Mile Experts wynika, że w Polsce zainstalowanych było na koniec 2023 roku 39 500 automatów paczkowych, w Wielkiej Brytanii 15 390, w Niemczech 15 340, we Francji 12 840, w Czechach 10 070. W Polsce największym graczem jest InPost z ponad 22 tys. automatów. DPD miał 6,5 tys. maszyn, Orlen Paczka 4,5 tys., Allegro 3,5 tys. i DHL e-commerce 2 tys.