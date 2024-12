W kurierce zaczyna być dla FedEx „pod górę”

Wskazuje, że prawie 70 proc. przychodów FedEx pochodzi z rynku USA, co czyni firmę szczególnie wrażliwą na wahania gospodarcze i nasycenie rynku. – W obliczu globalizacji i ekspansji konkurencji FedEx musi zdywersyfikować swoje źródła przychodów, szczególnie na rynkach międzynarodowych – przekonuje prezes LME.

Uważa, że FedEx jako przewoźnik tradycyjny (legacy carrier), nie nadąża za dynamicznym rozwojem rynku e-commerce. – Struktura firmy, zaprojektowana pod kątem B2B, jest za mało elastyczna wobec potrzeb B2C, takich jak dostawy poza domem (z ang. Out of Home) i, w szczególności automatów paczkowych. Przykładem braku adaptacji jest zakończenie współpracy z Amazonem w 2019 roku, co osłabiło FedEx w kluczowym i szybko rozwijającym się rynku e-commerce – stwierdza Różycki. – Konkurenci, tacy jak Amazon i w Europie InPost, DPD czy DHL, agresywnie rozwijają sieci automatów paczkowych, które są wygodne dla klientów i efektywne kosztowo. FedEx nie zainwestował wystarczająco w tego typu infrastrukturę, pozostając w tyle w tej kluczowej dziedzinie – podkreśla prezes LME.

Automaty paczkowe niezbędne

Przypomina, że zakup TNT Express w 2016 roku, zamiast poprawić sytuację, pogłębił problemy operacyjne. Integracja systemów była kosztowna i mało efektywna, a cyberatak NotPetya w 2017 roku ujawnił słabości infrastruktury. W efekcie FedEx nie poprawił swojej pozycji w Europie, gdzie nadal dominuje DHL w segmencie expres i DPD, GLS oraz InPost w segmencie standardowym.

Co gorsza, na kluczowym dla FedEx rynku USA, Amazon Logistics rozwija własną infrastrukturę dostaw, co dodatkowo zmniejsza udział FedEx w rynku. – W połączeniu z agresywnymi działaniami konkurencji musi znaleźć sposób, aby wyróżnić się, co raczej im się nie udaje – ocenia Różycki.

Przewiduje, że firma będzie musiała zwiększyć nakłady (już planuje inwestycje warte ponad 5 mld dol.), aby zmniejszyć koszty. – Konieczne są inwestycje w infrastrukturę e-commerce i lepsze dostosowanie się do rynku przesyłek X2C (paczki od osób fizycznych i firm to osób fizycznych), aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów indywidualnych oraz skutecznie rywalizować z Amazonem i innymi konkurentami. Podobnie niezbędna jest dywersyfikacja źródeł przychodów poprzez rozwój działalności na rynkach międzynarodowych oraz eksplorację nowych segmentów rynku – konkluduje prezes LME.