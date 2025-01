Mroźnie rozgrzane do czerwoności

Konkurentami są Frigo Logistics oraz Lineage. OBie firmy rozbudowały w ostatnich latach swoje zdolności magazynowe. Frigo Logistics posiada w Polsce dziesięć centrów dystrybucyjnych w Żninie, Błoniu koło Warszawy, Radomsku, Czeladzi, Żdżarach koło Szczecina, Lublinie oraz (po przejęciu firmy transportowej ARMIR) w Obornikach Wielkopolskich, Wrocławiu, Mysłowicach i Nowym Dworze Mazowieckim. Łącznie zatrudnia 550 pracowników.

Lineage to amerykański fundusz REIT, który odkupił w 2020 roku działalność spółki Pago i ma sześć magazynów w Polsce, w tym dwa duże: w Gdańsku na 43 tys. palet i otwarty w 2024 roku w Lęborku na 40 tys. palet.

Dystrybucja popularna

New Cold rozwija od dwóch lat spółkę New Cold Transport. Wykonuje przerzuty między fabrykami a magazynem w Kutnie, co czego wykorzystuje własne naczepy z łańcuchami w systemie Ancra. Pozwalają one załadować 33 palety w 2,5 minuty. – Usługę transportową realizujemy do magazynów centralnych Aldi, Stokrotki, Biedronki, Lidla i liczba odbiorców ciągle rośnie. W Nowym Modlinie wdrożymy podobny scenariusz od początku funkcjonowania lokalizacji. W marcu nastąpi rozruch działalności i wraz w kolejnymi klientami działalność dystrybucyjna nabierze rozpędu. W związku tym przewidujemy co najmniej podwojenie floty naczep chłodniczych – zapowiada Turski.

Także konkurencyjny Frigo Logistics odnotował wzrost przewozów. Firma przewiozła blisko 920 tys. palet, czyli o 16% więcej niż w 2023 roku oraz wydała ponad 47 mln kartonów, o 15% więcej w porównaniu do roku 2023. – Cały czas wprowadzamy szereg optymalizacji, dzięki którym jesteśmy w stanie jeszcze efektywniej przewozić powierzane nam towary, co w konsekwencji wpływa na obniżenie liczby kilometrów pokonanych w ramach operacji transportowych. Równocześnie, wraz z rozbudową i otwarciem magazynu-mroźni w Żninie, zwiększyliśmy liczbę naszych wolumenów i stąd zanotowaliśmy wzrost liczby przejechanych kilometrów w całym 2024 roku – tłumaczy prezes zarządu Frigo Logistics Kris Verbruggen.

Flota liczy 60 pojazdów własnych oraz 400 pojazdów należących do 150 podwykonawców. Firma jest w końcowym etapie realizacji planu inwestycyjnego o wartości 200 mln zł, który zwiększy możliwości dystrybucyjne w najbliższych latach. Frigo Logistics dostarcza produkty wymagające kontrolowanych temperatur do ponad 4500 punktów w całej Polsce.