Grupa Raben na ścieżce zakupów

Grupa Raben zamknęła rok 2024 przychodem 2,15 mld euro, co oznacza ok. 10-procentowy wzrost w stosunku do 2023 roku. Wśród usług świadczonych przez operatora dominował transport drogowy (65%), mniejsze udziały miały logistyka kontraktowa (13%), FTL & Intermodal (9%), Fresh Logistics (7%), 4PL (2%), sea & air (2%) i pozostałe (2%). Konkurenci kontynentalni jak DB Schenker i lsaklani jak Rohlig Suus Logistics jeszcze nie ogłosili wyników.

Grupa jest wiodącym operatorem drobnicowym w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. – Kontynuowaliśmy naszą europejską ekspansję. Dzisiaj Grupa Raben ma swoje oddziały i sieć na piętnastu rynkach Europy, za chwilę powitamy w naszych strukturach kraj numer szesnaście – Szwajcarię – zwraca uwagę CEO Grupy Raben Ewald Raben.

Polska i Szwajcaria

Najwięcej inwestycji miało miejsce w Polsce. Zakończyła się rozbudowa terminali cross-dockowych w Cholerzynie i Kaliszu. Pod koniec lipca 2024 roku oddział Raben Logistics Polska w Białymstoku przeniósł się z Choroszczy do nowego, zeroemisyjnego obiektu w pobliskich Żółtkach. Znajduje się tam magazyn cross-dockowy o powierzchni 6000 m kw., wyposażony w 55 ramp do obsługi samochodów ciężarowych, przestrzenie biurowe, a dodatkowo obszerne place manewrowe i tereny zewnętrzne przeznaczone do użytku Raben. – Grupa uruchomiła dwa nowe, ważne centra logistyki kontraktowej – w Poznaniu i Wiskitkach – wylicza dyrektor zarządzający Raben Logistics Polska Wojciech Szafran. Są to największe przedsięwzięcia grupy w ub.r. Poznański obiekt ma 44 tys. m kw., a w Wiskitkach 110 tys. m kw. Magazyn znajduje się tuż przy samym węźle autostrady A2 i w pobliżu planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Najważniejszym wydarzeniem minionego roku na arenie europejskiej było podpisanie umowy ze szwajcarskim operatorem logistycznym Sieber Transport AG. Na mocy tego kontraktu zostanie utworzona spółka Raben Sieber AG, która rozpocznie działalność w drugim kwartale 2025 roku i będzie oferować kompleksowe usługi transportu drobnicowego w Szwajcarii i Europie.