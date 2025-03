Ciężka logistyka nabiera rozpędu

W 2024 roku przychody Kuehne + Nagel wzrosły o 4 proc. r/r do 24 802 mln franków szwajcarskich, ale w ostatnim kwartale o 19 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2023. DSV zanotował całoroczny wzrost przychodów o 1,2 proc. do 42 974 mln koron duńskich, zaś w ostatnim kwartale poprawa sięgnęła 3,6 proc. Grupa Raben poprawiła przychody o 10 proc. do 2,15 mld euro.

Lepsze warunki handlowe widoczne są także w zysku EBIT, który w K+N w całym 2024 roku zmalał o 13 proc. do 1903 mln franków szwajcarskich (pomimo cięcia kosztów), ale w ostatnim kwartale poprawił się o 31 proc. do 322 mln franków. – Jesteśmy przekonani, że pomyślny rozwój czeka nas w tym roku – zapewnił prezes zarządu Kuehne+Nagel International Joerg Wolle.

EBIT w DSV zmalał w całym 2024 roku o 8,4 proc. do 16 096 mln koron, zaś w ostatnim kwartale lekko poprawił się o 0,2 proc. do 3936 mln koron. Zarząd firmy prognozuje utrzymanie dobrego trendu w bieżącym roku i EBIT sięgający 15 500-17 500 koron.

DSV zaznacza, że transakcja zakupu DB Schenker przebiega prawidłowo i powinna być zakończona w drugim kwartale 2025 roku.