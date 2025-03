InPost kupuje doręczyciela przesyłek w Wielkiej Brytanii

- To może być przejęcie dekady – uważa prezes Last Mile Experts Marek Różycki. Aktywa to sieć logistyczna pokrywająca Wielką Brytanię i Irlandię Północną oraz dostawy domowe, których w InPost nie oferuje w Wielkiej Brytanii. – Przez jakiś czas ten rodzaj dostaw będzie ważny, więc InPost umocni się na rynku – uważa prezes LME.

Reklama

Zawraca uwagę, że Yodel jest ostatnią w Wielkiej Brytanii firmą logistyczną branży KEP do przejęcia. Jeżeli InPost nie doszedłby do porozumienia z Yodel, tę firmę kupiłby Daniel Kretinsky, który jest udziałowcem Royal Mail oraz GLS.

Czytaj więcej Drogowy Jeśli nie nowe naczepy, to odnowione Wielton tworzy europejską sieć warsztatów odnawiających naczepy. Usługa odświeżenia otwarta dla marek własnych oraz trzecich.

Branża kurierska cieszy się zainteresowaniem także funduszy inwestycyjnych. Latem Fundusz Apollo kupił Evri, konkurenta Yodel, za 2,7 mld funtów.

Różycki zwraca uwagę, że z zakupem Yodel może wiązać się jeszcze jedna ważna korzyść dla InPost: współpraca z siecią CollectPlus, która w Wielkiej Brytanii ma 11 tys. punktów dostaw poza domem. Ta sieć została założona przez Yodel i PayPoint, ale w kwietniu 2020 roku PayPoint wykupił wspólnika.