Reklama

Wielkie inwestycje Girteki

Duzi gracze branży transportu drogowego chcą umocnić się na rynku i inwestują w tabor, gdy konkurencja tnie wydatki.

Publikacja: 22.08.2025 21:18

Wielkie inwestycje Girteki

Foto: Girteka

Robert Przybylski

Litewska grupa Girteka wraca na ścieżkę wzrostu i w latach 2025-2026 zamierza kupić 6 tys. samochodów ciężarowych i naczep. Nakłady sięgną 173 mln euro, które grupa pozyska w fińskim banku OP Corporate Bank. W tym roku Girteka już zakupiła 2 tys. ciężarowych Volvo z dostawą do końca roku. – Sektor transportowy ponownie rośnie, co oznacza, że jest to korzystny moment dla lidera rynku na zwiększenie inwestycji we flotę, rozszerzenie działalności oraz ograniczenie wpływu na środowisko. Nowsze samochody ciężarowe spełniają wyższe normy środowiskowe, wspierając zrównoważony rozwój zarówno firmy, jak i całego sektora – przekonuje Head of Corporate Clients w litewskim oddziale OP Corporate Bank Giedrius Dzenkauskas. 

Odbicie rynku

Transportowy gigant zamierza także powiększyć liczbę podwykonawców. W tym roku otworzył biuro spedycyjne w Warszawie. Liczy ono 20 spedytorów, a za pięć lat ich liczba sięgnie stu. 

Czytaj więcej

Europa jedzie z pełną prędkością na ścianę
Elektromobilność
Europa jedzie z pełną prędkością na ścianę

Litewski koncern chce wykorzystać odwrót konkurencji od zakupów. W pierwszej połowę roku rejestracje ciężarówek o dmc pow. 3,5 tony zmalały o 15,4 proc. do 155,4 tys. sztuk. Popyt na modele średniotonażowe zmalał o 20 proc. zaś na ciężkie, powyżej 16 ton dmc o 14,5 proc. do 129,9 tys., wynika z danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Aut ACEA. 

Zarazem Girteka liczy na odbicie rynku, ponieważ brakuje samochodów, a ceny przewozów rosną. W ubiegłym roku przewozy europejskiego transportu drogowego ustabilizowały się, a na ten roku prognozowany jest wzrost popytu o 1–2 proc. Łączna wartość europejskiego rynku transportu drogowego w 2024 roku wyniosła 428,2 mld euro. 

Reklama
Reklama

Barometr giełdy transportowej Timocom wskazuje na przewagę liczby ofert ładunków nad liczbą wolnych ciężarówek. Ale już np. z Niemiec do wszystkich krajów utrzymuje się nadpodaż ciężarówek, choć wg Timocom liczba ofert ładunków w lipcu 2025 była o 40 proc. większa niż rok wcześniej. Podobnie jest z Holandią, gdzie ofert ładunków jest więcej o 21 proc., ale utrzymuje się nadpodaż ciężarówek. 

Miniony rok na stratach

Ubiegły rok był bardzo trudny dla branży transportu samochodowego, co odczuła także Girteka. W 2024 roku firma poniosła stratę netto 29 mln euro przy 1438 mln euro przychodów, o 17 proc. mniejszych niż w 2023 roku. Z kolei obrót w 2023 był o 10 proc. mniejszy niz w 2022 roku. Jednak oba wcześniejsze lata zakończyły się zyskiem: 173 mln euro w 2023 roku i 143 mln euro w 2022 roku. 

Czytaj więcej

Rosną wskaźniki jakościowe Poczty Polskiej
Produkty i Usługi
Rosną wskaźniki jakościowe Poczty Polskiej

Firma zredukowała w 2024 roku flotę do 6 tys. samochodów i 7 tys. naczep, gdy w 2023 roku liczyła ona 8 tys. ciężarówek oraz 9 tys. naczep, a planowała rozbudowę floty do 10 tys. ciągników siodłowych. Zatrudnienie zmalało do 12,5 tys. osób, a na koniec 2023 roku wynosiło 18,7 tys. 

Grupa Girteka bezpośrednio zarządza dziewięcioma spółkami na Litwie i w Norwegii, w tym Girteka Logistics, Girteka Cargo i Thermomax Trondheim.

OP Corporate Bank posiada 21 proc. udziału w rynku leasingu transportu ciężkiego i jest jednym z największych podmiotów finansujących przedsiębiorstwa na Litwie. Łączna wartość portfela kredytów biznesowych i leasingów wynosi 1,6 mld euro. Bank współpracuje z dużymi oraz średnimi firmami.

Reklama
Reklama

OP Corporate Bank jest częścią OP Financial Group, największej grupy finansowej w Finlandii. Bank działa w Finlandii i krajach bałtyckich. OP Corporate Bank współpracuje z Grupą Girteka od trzynastu lat i już wcześniej aktywnie finansował rozbudowę jej floty.

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Finlandia Litwa Transport Transport Drogowy Motoryzacja Producenci Girteka

Litewska grupa Girteka wraca na ścieżkę wzrostu i w latach 2025-2026 zamierza kupić 6 tys. samochodów ciężarowych i naczep. Nakłady sięgną 173 mln euro, które grupa pozyska w fińskim banku OP Corporate Bank. W tym roku Girteka już zakupiła 2 tys. ciężarowych Volvo z dostawą do końca roku. – Sektor transportowy ponownie rośnie, co oznacza, że jest to korzystny moment dla lidera rynku na zwiększenie inwestycji we flotę, rozszerzenie działalności oraz ograniczenie wpływu na środowisko. Nowsze samochody ciężarowe spełniają wyższe normy środowiskowe, wspierając zrównoważony rozwój zarówno firmy, jak i całego sektora – przekonuje Head of Corporate Clients w litewskim oddziale OP Corporate Bank Giedrius Dzenkauskas. 

Pozostało jeszcze 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Autostrada A4 pod Wrocławiem.
Drogowy
Firmy transportowe zamykają się w nienotowanym tempie
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Producenci ciężarówek obniżają prognozy dla europejskiego rynku
Drogowy
Producenci ciężarówek obniżają prognozy dla europejskiego rynku
Chińskie ciężarówki na trasach do Azji i Europy
Drogowy
Chińskie ciężarówki na trasach do Azji i Europy
Wakacje z pouczeniem od inspektorów
Drogowy
Wakacje z pouczeniem od inspektorów
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
W transporcie drogowym najgorsze minęło
Drogowy
W transporcie drogowym najgorsze minęło
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Materiał Promocyjny
Firmy coraz częściej stawiają na prestiż
Reklama
Reklama
e-Wydanie