Mniejsza strata i lepsze wyniki operacyjne Poczty Polskiej

Poczta Polska zamknęła 2024 rok przychodami ponad 6790 mln zł, większymi o 3 proc. w stosunku do 2023 roku. EBITDA osiągnęła 42 mln zł, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu do minus 591 mln zł w 2023 roku. Strata brutto zmniejszyła się o ponad 515 mln zł (z minus 745 mln zł do minus 230 mln zł), a strata netto spadła o ponad 408 mln zł (z 621 mln zł do 213 mln zł). Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wzrosły o 710 mln zł.

Zarząd Poczty Polskiej podkreśla, że znacząca poprawa wyników finansowych to pierwsze efekty transformacji. „Te wyniki to efekt wdrażania planu transformacji i działań optymalizacyjnych, mimo presji kosztowej związanej m. in. z rosnącą płacą minimalną” zapewnia spółka.

Prezes Poczty Polskiej Sebastian Mikosz wymieniał jako kluczowe obszary transformacji wejście na rynek e-Doręczeń, aktywizację spółki na rynku usług finansowych (wraz z Bankiem Pocztowym i Pocztą Polską Finanse) oraz modernizację placówek i przemyślenie działalności sprzedaży detalicznej. Poczta zmniejszyła zatrudnienie o ponad 6 tys. osób do 51 tys.

NSZZ „Solidarność” wyraziła „zdecydowany sprzeciw wobec destrukcyjnych działań kierownictwa Poczty Polskiej SA, które doprowadziły do masowych zwolnień oraz likwidacji Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.” Związkowcy uważają, że „Obecna polityka zarządu stanowi poważne zagrożenie dla interesu publicznego oraz bezpieczeństwa kraju!”