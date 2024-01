Gdzie najtaniej zarejestrować ciężarówkę?

Górne granice stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok wzrosły o 15 proc. w stosunku do ubiegłorocznych. Podatek od środków transportowych zaliczany jest do podatków lokalnych – jego stawki są ustalone przez rady gmin w drodze uchwały. W Polsce jest ponad 300 gmin i każda ma własną politykę podatkową. Gminy jak np. Szelków, Teresin, Łosice, Suchy Las lub Bojadła oferują od lat niskie stawki podatku, zachęcając do przerejestrowania na swój teren samochodów. Inne z kolei nie są zainteresowane pozyskiwaniem przedsiębiorstw z branży transportu drogowego.

Udział Ministerstwa Finansów w kwestii tego podatku sprowadza się do corocznego określenia w drodze obwieszczenia stawek minimalnych i maksymalnych, w których to widełkach muszą się zmieścić stawki uchwalone przez rady gmin. Taką sytuację wykorzystują niektóre gminy, proponujące przewoźnikom minimalne stawki podatku.

Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych co roku sporządza listę rankingową podatku od środków transportowych miast wojewódzkich w Polsce oraz powiatowych w województwie pomorskim.

PSPD

Przedstawiamy tabele rankingowe, gdzie pojazdem porównawczym jest typowy zestaw naczepowowy tzn. ciągnik siodłowy (2-osiowy) i naczepa (3-osiowa) o zawieszeniu pneumatycznym i dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) równej 40 ton. MF określiło na 2024 rok stawki minimalne i maksymalne.