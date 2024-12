Ministerstwo Infrastruktury zapowiada więcej inwestycji w koleje i drogi

Aby to osiągnąć niezbędny jest wzrost przepustowości linii kolejowych, do czego potrzebne są inwestycje w nowe tory oraz utrzymanie tego co już jest zbudowane. – Efekt jest widoczny w nowym rozkładzie jazdy, PKP IC, w którym średnia prędkość pociągów wzrosła o 3 km. Jest to duża poprawa, bo pamiętajmy, że mówimy o pół tysiąca pociągów dziennie – podkreśla Malepszak.

Przypomina, że celem jest lepsza obsługa pasażerów, stąd współpraca PKP IC z innymi przewoźnikami głównie z Polregio. – Przewoźnicy przygotowali wiele łączonych ofert dających krótkie czasu przejazdu np. 5 i pół godz. z Warszawy do Świnoujścia – podje przykład wiceminister.

Spółka CPK otrzymała w tym roku z budżetu 3,5 mld zł i – jak zapewnia pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Lasek – spodziewa się otrzymać finansowanie do 2032 roku. – Jesteśmy w historycznym momencie, kiedy wszystkie kluczowe podmioty w lotnictwie cywilnym są pod skrzydłami jednego resortu – podkreśla Lasek.

Zapowiada, że uzgodniony z MF program wieloletni budowy CPK trafi w piątek pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, a po aprobacie zajmie się nim Rada Ministrów i ona przyzna pieniądze na projekt. – Mamy komfort dobrej współpracy z MF – podkreśla pełnomocnik.

Porty morskie otrzymają w tym roku inwestycje za ponad 2 mld zł, o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej. – Prognozujemy wzrost przeładunków, perspektywy są pozytywne – uważa wiceminister Arkadiusz Marchewka. Uważa, że zmiany w rozkładach zwinięć Maersk i obsługa przez tego armatora polskich portów połączeniami dowozowymi nie przyniesie ujemnych skutków. – Do Gdańska i Gdyni będą zawijać oceaniczne statki MSC, co wypełni próżnię po Maersk – uważa wiceminister.