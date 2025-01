Austria zniesie opłaty drogowe za CO2?

Co sześć lat począwszy od daty pierwszej rejestracji będzie następowała w ramach SPOE KAS, w odniesieniu do pojazdów uprawnionych do uiszczania preferencyjnych stawek opłat (przypisanych do 2. lub 3. klasy), automatycznie tzw. reklasyfikacja, czyli ocena emisji CO2 pojazdu, w oparciu o aktualne progi definiujące poszczególne klasy emisji CO2, skutkująca możliwą zmianą klasy. Pojazdy, które zostaną przypisane do 1. klasy emisji CO2 pozostaną w niej przypisane na stałe i nie będą podlegać dalszej reklasyfikacji.

MI wskazuje, że niskie stawki opłat drogowych zwiększają również dysproporcje pomiędzy poszczególnymi gałęziami transportu i tym samym doprowadzają do niewspółmiernego rozwoju infrastruktury innej niż drogowa.

Przewoźnicy przeciwni podwyżkom

ZMPD w liście do MI alarmuje, że „na rynku jest coraz mniej zleceń transportowych, a wskutek dużej podaży środków transportu, maleją stawki za usługi przewozowe. To wszystko wpływa bardzo negatywnie na kondycję firm transportowych. Do tego, prognozy nie wskazują, aby ten negatywny trend uległ zmianom w najbliższym czasie. Dlatego też jakiekolwiek dodatkowe obciążenia publicznoprawne nakładane na firmy transportowe przyczynią się do jeszcze trudniejszych warunków prowadzenia działalności transportowej.

Planowane zmiany zasad i warunków ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury w Polsce, jak i w całej UE, następują w wyjątkowo niekorzystnym okresie. Zbiegło się z trwającym od kilku już lat okresem spowolnienia gospodarczego w UE.”