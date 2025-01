Kontrowersyjna ustawa sankcyjna czeka na podpis prezydenta

Senat przychylił się 22 stycznia do wniosku Komisji Budżetu i Finansów Publicznych i bez poprawek przyjął tzw. „Ustawę sankcyjną”, czyli ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ustawa trafiła do Prezydenta RP i nie jest wykluczone, że uda się ją wydrukować w jeszcze w styczniu, a w życie wejdzie 14 dni później. – Polscy eksporterzy nawet nie pisnęli, że coś im się w projekcie nie podoba, zakładam zatem, że są w 100 proc. gotowi na wypełnianie uciążliwych i nie do końca jasnych obowiązków w niej zawartych. No i już wkrótce będą mieli szansę udowodnić to organom skarbowym – stwierdza dyrektor agencji celnej Piotr Sienkiewicz.

Projekt ustawy wywołał dużą krytykę ze strony agencji celnych i spedytorów. – Środowisko spedytorów kwestionuje niemożliwe do spełnienia wymogi skierowane po najmniejszej linii oporu do branży TSL - jeśli nie możemy czegoś zakazać, to ograniczmy to restrykcyjnymi przepisami. Są firmy świadomie kalkulujące te ryzyka, gdy większość spedycji i przewoźników realizuje te zlecenia, bo nie ma co innego do roboty – wskazuje przewodniczący Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Marek Tarczyński.

Spedytorzy skrytykowali m.in. ustawową możliwości żądania oświadczenia producenta towaru potwierdzającego, że ma wiedzę kto będzie użytkownikiem końcowym towaru. – O ile prawdą jest, że realizacja tego obowiązku będzie wyzwaniem, to pragnę zaznaczyć, że podobne rozwiązanie wprowadziła (lub wprowadzi) Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia, czyli wszystkie państwa UE, które posiadają granicę z Rosją. Gdyby Polska tego nie zrobiła, byłaby jedynym krajem „frontowym", które nie stosuje takich wymogów. Wprowadzenie tej zasady wynika z porozumienia zawartego przez rządy tych państw, z maja 2024 roku – przypomina założyciel Et Caetera -Sanctions & Trade Compliance Marcin Łukowski.