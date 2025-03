Ministerstwo Infrastruktury nie zamierza obejmować mytem wszystkich dróg krajowych

W pierwszej znajdą się te o najgorszych parametrach, czyli o największej emisji. Druga klasa obejmie pojazdy o efektywności co najmniej 5 proc. lepszej od współczynnika emisji odniesienia, klasa 3 obejmie te powyżej 8 proc. Klasa 4 będzie zawierać pojazdy emitujące 50 % i mniej w odniesieniu do współczynnika emisji odniesienia, a do piątej zaliczane będą jedynie pojazdy bezemisyjne. – Projekt przewiduje również, że co sześć lat będzie następowała automatycznie reklasyfikacja, czyli ocena emisji CO2 pojazdu, w oparciu o aktualną ścieżkę redukcji emisji oraz emisję odniesienia CO2. Oznacza to, że po reklasyfikacji część pojazdów może być ,,przerzucona” z wyższej i bardziej efektywnej klasy do niższej, co spowoduje zastosowanie wyższych stawek opłaty – tłumaczy Małyszko.

Będzie jeszcze drożej

Komisja Europejska pozwoliła na przedłużanie obowiązywania zerowych stawek dla „bezemisyjnych” samochodów ciężarowych, czyli modeli z napędem elektrycznym lub wodorowym. – Celem tych zmian jest zmuszenie przewoźników do kupowania elektrycznych samochodów ciężarowych i ciągników samochodowych – wskazuje prezes Stowarzyszenia Pracodawców Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński.

Przewoźnicy są niechętni podwyżkom, argumentują, że jest to kolejny podatek, który pozbawi ich płynności, co pokazały podwyżki myta w Niemczech i innych krajach. W większości firmy transportowe musiały pokryć różnicę same. Stawki frachtów spadły z powodu małego popytu na przewozy.

Polska Izba Spedycji i Logistyki przypomina, że KE planuje rozszerzyć działanie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na transport drogowy. Może to nastąpić od 2027 roku (jeśli wystąpią wyjątkowo wysokie ceny energii od 2028 roku). ETS zmusi producentów paliw silnikowych zakupu uprawnień do emisji CO2, co przełoży się na wzrost cen paliw, a te na wyższe koszty transportu. – Mechanizm mający na celu ograniczenie emisji CO2 dla sektora transportowego może oznaczać istotne podniesienie kosztów operacyjnych, a tym wzrost cen paliw. Najmocniej może uderzyć w odbiorców końcowych – ocenia PISiL.