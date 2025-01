Prognozy towarowe dla CPK nadal pomyślne

Uważa, że ostatnie prognozy IATA są wciąż pozytywne dla CPK i uzasadniają inwestycję. – Po prostu zostały one urealnione poprzez uwzględnienie danych wolumetrycznych i prognoz otrzymanych od większej ilości podmiotów uczestniczących. Dodatkowo zostały one skorygowane o negatywny wpływ regulacji środowiskowych – dodaje Toczyłowski.

Rzeczniczka CPK wskazuje, że pomimo urealnienia wzrostów, aktualna prognoza cargo od IATA jest i tak wyższa niż prognoza ULC z 2022 roku. Według prognozy rozwój cargo i poczty lotniczej na Lotnisku CPK będzie opierać się o przewozy pod pokładem samolotów pasażerskich (tzw. belly cargo) – które będą stanowić około 55 proc. – oraz przewozy frachtowcami (tzw. all cargo) i przewozy firm kurierskich (tzw. integratorów) – które będą stanowić łącznie około 45 proc.

Ponadto działalność cargo CPK będzie uzupełniana przez RFS (Road Feeder Service), czyli usługę transportu drogowego ściśle powiązaną z przewozami lotniczymi. Wartości tego ruchu traktowane są jednak jako dodatkowe – ponad wyniki prognozy cargo i poczty lotniczej.

Przedstawiciel Raben przypomina o konkurencji zarówno między liniami lotniczymi jak i lotniskami. – Sytuacja rynkowa, jak i finansowe oczekiwania linii lotniczych, wymuszają na swoich przedstawicielstwach (GSA - General Sales Agent) bardzo aktywne działania sprzedażowe. To, jak również, obecność na rynku brokerów bez umów na wyłączność popycha rynek w stronę konsumenta. Marże sprzedażowe poszły w dół. Oferta transportowa z wykorzystaniem europejskich HUB-ów poza Polską jest wciąż atrakcyjna. Duże lotniska są w zasięgu maksymalnie dwóch dni transportu drogowego. To jest oczywiste, że fracht do lotniska, nawet w Polsce, trzeba dowieźć tirem. Z punktu widzenia planowania transportu, nie odgrywa to zasadniczej roli, czy towar wyleci z Polski, Niemiec, Paryża – uważa Toczyłowski.

Konkurencja zawsze groźna

IATA szacuje, że przewozy cargo i poczty lotniczej urosną z ok. 128 tys. ton w 2024 roku do ok. 200 tys. ton w 2030 r. i do prawie 1,5 mln ton w roku 2060. Zdaniem Toczyłowskiego prognozowane dla CPK wielkości przeładunków w 2060 roku są realne. – Jeśli popatrzymy na dynamikę przyrostu e-commerce z jednej strony, oraz rozwój nowych technologii z drugiej, to możemy uznać, że potrzeba transportu towarów drogą powietrzną będzie rosła. Z kolei oferta firm transportowych będzie dążyć do optymalizacji kosztowej. Konsument potrzebuje zakupu na już, modele sprzedażowe się redefiniują, a handel międzynarodowy podąża za tymi trendami – opisuje przedstawiciel Grupy Raben.

Spółka CPK zapewnia, że pomimo prognozowania mniejszej dynamiki wzrostu, infrastruktura cargo w postaci terminali dla agentów handlingowych i integratorów (czyli firm kurierskich) jest kluczowym elementem inwestycji, którego uruchomienie jest zaplanowane wraz z otwarciem portu lotniczego. – Planowane inwestycje CPK w infrastrukturę obsługi cargo lotniczego wynikają z zapotrzebowania zgłaszanego przez przyszłych klientów w ramach stałego dialogu prowadzonego przez spółkę CPK. Wymagania naszych partnerów dotyczące zapotrzebowania na infrastrukturę w tzw. Cargo City Core nie zmniejszyły się w ostatnim okresie, zatem spółka CPK nie miała podstaw, żeby rezygnować z zaplanowanej infrastruktury. W związku z urealnionym harmonogramem realizacji inwestycji CPK w ostatnich miesiącach przeprowadziliśmy nową rundę konsultacji, która potwierdziła aktualność dotychczasowych wymagań – przypomina Stefańska-Krasowska.