Krok bliżej do terminalu kontenerowego w Świnoujściu

QTerminals jest międzynarodowym operatorem portowym utworzonym jako spółka akcyjna z siedzibą w Katarze. QTerminals jest w całości własnością swoich akcjonariuszy: Qatar Ports Management Company Q.C.S.C (Mwani) i Qatar Navigation Q.P.S.C (Milaha), która jest spółką notowaną na giełdzie w Katarze. DEME Concessions jest w 100% spółką zależną belgijskiej grupy DEME, jest podmiotem inwestycyjnym i rozwojowym Grupy DEME i rozwija projekty w branży infrastruktury i morskich źródeł odnawialnych.

Dla miasta korzyścią będą nie tylko miejsca pracy dla mieszkańców, ale i wpływy podatkowe, m.in. z nieruchomości. Gaz-System zapłaci do UM Świnoujście w tym roku 60 mln zł podatku za terminal gazowy o powierzchni 48 ha. Terminal kontenerowy będzie miał 70 ha. W tym roku Świnoujście dysponuje dochodem 518 mln zł.

Terminal obsłuży nie tylko polskich klientów, ale i niemieckich oraz czeskich. – Terminal to dobra alternatywa dla odbiorców w Czechach i północnowschodnich Niemczech. PKP PLK już ma na względzie konieczność modernizacji linii do Czech, czyli usunięcie wąskich gardeł na nadodrzance (linia CE-59). Jej modernizacja pochłonie 250 mln zł, a PKP PLK do końca roku wybierze projekt inwestycyjny modernizacji linii Szczecin- Świnoujście – wymienia Marchewka.

Budowę ostatniego odcinka S3 pod Świnoujściem kontynuuje GDDKiA i odda go do użytkowania jeszcze w tym roku.

Na skutek niemieckiego sprzeciwu statki nie będą mogły korzystać z zachodniego toru podejściowego i konieczna jest budowa wschodniego toru, kosztem 10 mld zł. Urząd Morski w Szczecinie ogłosił 3 stycznia przetarg na wykonanie studium wykonalności wraz z oddziaływaniem na środowisko i podpisał umowę 6 maja 2024 roku i od tego czasu wykonawca ma 32 miesiące na wykonanie prac.