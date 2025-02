Ceny frachtów kontenerowych raczej nie spadną

Wskaźnik Drewry światowych stawek kontenerowych na rynku chwilowym spadł w tygodniu kończącym się 6 lutego o 3 proc. do 3273 dolarów za kontener 40-stopowy. Stawka jest o 68 proc. mniejsza niż w szczycie pandemii we wrześniu 2021 roku, ale o 130 proc. wyższa niż średnia 1420 dolarów w 2019 roku, czyli przed pandemią.

Jednak armatorzy kontenerowi stoją przed wyzwaniami związanymi ze starzeniem się statków. Bałtycka i Międzynarodowa Rada Żeglugowa BIMCO zwraca uwagę, że średni wiek floty wzrósł o 1,4 roku od początku 2020 roku, przy czym statki w wieku 20 lat i starsze stanowią obecnie 11 proc. całkowitego tonażu floty.

Wysokie stawki

Stawki z Szanghaju do Rotterdamu spadły o 5 proc. do 3125 dolarów za 40-stopowy kontener. Stawki z Rotterdamu do Szanghaju i Szanghaju do Genui spadły odpowiednio o 4 proc. do 498 i 4236 dolarów za kontener 40-stopowy. Drewry spodziewa się nieznacznego spadku stawek spot w nadchodzącym tygodniu ze względu na wzrost wydajności.

Tymczasem w USA dziesięć największych portów w kraju odnotowało w grudniu wzrost liczby przychodzących kontenerów o 14,2 proc. rok do roku, kontynuując piętnastoletnią passę wzrostu, wynika z analizy eksperta ds. żeglugi Johna McCowna. Z danych McCowna wynika, że ​​w całym roku 2024 ładunki przychodzące wzrosły o 15,2 proc. w porównaniu z 2023 roku. Ta roczna stopa wzrostu jest drugą co do wielkości w historii, przekroczoną jedynie przez wzrost o 17,5 proc. w 2021 roku. Wzrost tonażu ładunków wychodzących z portów USA osiągnął jednak jedynie 4,4 proc.