Siedem wież w Gdańsku już pracuje

W ostatni weekend marca, nowy terminal (oznaczony T3) gdańskiego Baltic Hub obsłużył pierwszy statek. MSC Stacey – kolos o długości 365,9 m i pojemności 15 000 TEU – przypłynął do Gdańska 30 marca w ramach dodatkowego zawinięcia. – To niezwykle ważny moment dla Baltic Hub i całego projektu T3. Rozpoczęcie testowych przeładunków przy nowym nabrzeżu pokazuje, że zmierzamy w dobrym kierunku i jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia pełnej operacyjności nowego terminalu. To również potwierdzenie naszych możliwości w zakresie obsługi największych statków kontenerowych na świecie, co znacząco wzmacnia pozycję Gdańska jako kluczowego portu na Bałtyku – podkreśla dyrektor handlowy Baltic Hub Marcin Kamola.

Reklama

Czytaj więcej Szynowy Marszałkowie przygotowują się do liberalizacji przewozów kolejowych Marszałkowie już walczą o rynek kolejowych przewozów regionalnych, który za 5 lat będzie otwarty...

Sięgnie Czech i Słowacji

Pełna operacyjność T3 planowana jest na koniec 2025 roku. Kluczowym elementem infrastruktury T3 jest siedem suwnic nabrzeżowych. Mają wysokość 96 m (140 m z podniesionym wysięgnikiem), wysięg 74 m, udźwig do 65 ton i wysokość podnoszenia: do 55 m. Suwnice te należą do najwyższych i najbardziej zaawansowanych technologicznie w Europie i zostały zaprojektowane z myślą o obsłudze największych statków kontenerowych świata. Jednocześnie Baltic Hub wyposaża place składowe w półautomatyczne i zasilane energią odnawialną suwnice kołowe (ARMG). Inwestycje zwiększy zdolność przeładunkową BH o 1,5 mln TEU.

Z rozbudowy zadowoleni są spedytorzy. – Terminal zwiększy oczywiście ilość przyjętych kontenerów. Będzie to terminal bardziej nowoczesny (półautomatyczny), dzięki temu przepustowość BH wzrośnie o dodatkowe ok 1,5 mln TEU. Pojawi się możliwość przeładunku największych statków na świecie, zwiększy się proces automatyzacji przeładunku, co poprawi intermodalność polskiego i europejskiego transportu i wpłynie na szybkość obsługi jednostki TEU – wylicza kierownik Spedycji Morskiej, prokurent C.Hartwig Szczecin Spedytorzy Międzynarodowi Katarzyna Czubakowska.

Dodaje, że nowy potencjał ułatwi współpracę z krajami, które nie posiadają dostępu do morza, w tym m.in. ze Słowacją i Czechami.