Wigilijne wyścigi kurierów

Prezes LSP Group Robert Maciąg, którego firma współpracuje m.in. z DPD, poinformował o najmocniejszym Black Friday w historii LSP Group. – Ponad 200 naszych ciężarówek wyjechało na trasę tylko w sam piątek, w sobotę i niedzielę ponad 100 ciężarówek, w całej Polsce wspomagało naszych klientów. Grudzień także nabiera tempa – przyznaje Maciąg.

LSP Group zatrudnia w szczycie 520 pracowników.

O rosnącej liczbie przesyłek mówi także Poczta Polska. Od kwietnia do listopada odnotowała wzrost liczby przesyłek z Chin o ponad 400 proc. W ostatnich miesiącach, porównując październik do listopada br., dzienna liczba przesyłek wzrosła średnio o 25 tys. szt. – Zapewne jest to po części konsekwencja zmniejszającej się siły zakupowej Polaków (widzimy to po raportach z wielu branż, także elektroniki i małego AGD). Co za tym idzie konsumenci dalej kupują, ale towary tańsze, czyli z portali AliExpress, Temu oraz innych – tłumaczy wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral.

Rozbudowana sieć

Rzecznik InPost Wojciech Kądziołka tłumaczy, że wigilijna oferta jest wynikiem optymalizacji sieci logistycznej. – Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy wprowadzić nowy rynkowy standard, czyli dostawę jeszcze przed wigilią paczek nadanych nawet 23 grudnia i to mimo oczekiwanych, rekordowych wolumenów. Inwestycja w zakończoną w tym roku budowę największego centrum logistycznego w Polsce, to tylko część unikatowego know how, jakim dysponujemy jako lider rynku logistycznego w Polsce – zaznacza Kądziołka.

Analitycy rynku także wskazują na sprawność logistyki operatora. – Modernizacja sieci logistycznej poprzez budowę nowej sortowni w Woli Bykowskiej (36 tys. m kw. powierzchni) oraz modernizację części z 71 terminali dystrybucyjnych zdecydowanie poszerzyło możliwości operacyjne operatora. Wspomniana wcześniej sortownia ma deklarowaną przepustowość na poziomie 85 tys. paczek na godzinę, co przy założeniu pracy 3 zmianowej daje około 2 milionów przesyłek dziennie, a to tylko jedna z sortowni na terenie kraju – podkreśla wiceprezes Last Mile Experts.