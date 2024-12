Unia celna dla dużych graczy

Stały przedstawiciel Polski w UE Tadeusz Senda zapowiada, że od stycznia Polska w ramach prezydencji i grupy roboczej Rady ds. Unii celnej będzie kontynuować intensywne prace nad reformą unii celnej. – Celem jest przyjęcie przepisów jasnych i klarownych które będą wspierały uczciwy biznes i dawały nowoczesne instrumenty organom celnym do zwalczania przemytu – podkreśla Senda.

Unijnymi pomysłami są zaniepokojeni spedytorzy i agencje celne, branża coraz głośniej krytykuje propozycje KE. – Nowe pomysły niekonsultowane z rynkiem i oderwane od rzeczywistości powodują, że reformy mają służyć koncernom i dużym graczom, a w tym budżetom państw członkowskich, a w zamian za to spychane na odpowiedzialność agencji. W nowej celnej rzeczywistości przedstawionej w projekcie nUKC w ogóle nie ma miejsca dla MŚP, który to sektor jest zdecydowanie tym, który napędza gospodarkę oraz innowacje – uważa prezes agencji celnej AC Porath Joanna Porath.

Odpowiedzialność zepchnięta na agencje celne

Wskazuje, że przewidziana upoważnieniem celnym reprezentacja skupia się na formie pośredniej: działaniu we własnym imieniu i na własną rzecz, czyli agencja jest współodpowiedzialna za wszystko, a nie jak to ma w przypadku reprezentacji bezpośredniej – we własnym imieniu, ale na rzecz klienta – wówczas to klient odpowiada za to co zgłasza w jego imieniu agencja.

Przykładem jest proponowane przez KE obarczenie odpowiedzialnością importerów i eksporterów za przestrzeganie przepisów i ustaw niefiskalnych. – Oznacza to, że będą musieli zagwarantować, że ich producenci w krajach trzecich przestrzegają tych samych przepisów UE – tłumaczy prawnik Polskiej Izby Spedycji i Logistyki Hanna Woźniak.