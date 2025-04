CMR powie, jaki tachograf jest konieczny

Michał Cieślak ze spółki Euro-Tach, reprezentującej Stoneridge i VDO Continental szacuje, że do wymiany przyjechało 70 tys. ciężarówek. Jest to stosunkowo niewiele, bowiem z danych Biura Transportu Międzynarodowego wynika, że przewoźnicy mają ponad 300 tys. wypisów, zatem tyle samo powinno być ciężarówek w ruchu międzynarodowym. – Wymiana jednak cały czas trwa. Przed świętami i Nowym Rokiem był bardzo duży ruch w warsztatach, ale styczeń był martwy, nieco lepiej działo się w lutym i ten wyższy poziom jeszcze trwa, choć impet słabnie – zastrzega Cieślak.

Dodaje, że warsztaty opanowały technologię montażu nowych tachografów. – Wiemy, gdzie szukać zakłóceń i jak sprawdzać, mamy do tego narzędzia. Opracowaliśmy zalecenia do montażu tachografu względem innych urządzeń i serwisy mają wiedzę co zakłóca sygnał GPS. Wzrosła sprzedaż producenckich urządzeń, które sprawdzą liczbę satelitów komunikujących się z tachografem. A zdarzają się zaskakujące sytuacje: wystawiona przez okno ciężarówki antena tachografu łapała 18 satelitów, ale 30 cm dalej, zamontowana na półce, widziała tylko 3 satelity. Dlatego podczas montażu wyłączamy wszystkie urządzenia pokładowe i po kolei włączamy, patrząc co zakłóca sygnał satelitów. Potrafią zakłócić sygnał np. transmitery FM. To zazwyczaj niehomologowane, często importowane z Azji urządzenia – opisuje Cieślak.

Wymiana bez dopłat

Komisja Europejska nakazała Pakietem Mobilności montaż inteligentnych tachografów drugiej generacji (G2V2), które mają ułatwić służbom kontrolę czasu pracy kierowców i wykonywanie kabotaży. Posiadają wbudowany GPS z certyfikatem sygnału lokalizacyjnego OSNMA.

W Polsce w ruchu międzynarodowym uczestniczy ponad 300 tys. ciężarówek, zatem koszt wymiany urządzeń na tachografy inteligentne II generacji (G2V2) sięgnie 1,5 mld zł i organizacje przewoźników domagały się dopłat do tej operacji.

Przychody branży międzynarodowego transportu samochodowego szacowane są na 130-150 mld zł, zatem przedsiębiorstwa będą musiały poświęcić 1 proc. przychodów na dostosowanie sprzętu do nowych wymagań unijnych. Biorąc pod uwagę, że w tym roku marża przedsiębiorstw transportu drogowego może oscylować wokół 1 proc., operacja stanowi duże obciążenie dla finansów firm. Wiele z nich będzie miało trudność, aby w tym roku wykazać zysk.