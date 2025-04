Marszałkowie przygotowują się do liberalizacji przewozów kolejowych

Co z Polregio?

Potrzeby Polregio są olbrzymie. – Ok. 150 pojazdów z Polregio jest przed modernizacją i zbliża druga naprawa główna którą się robi co 30 lat i technicznie oraz finansowo to się mija z celem. Nie stawiałbym jednak tezy, że los Polregio jest pogrzebany. To wyzwanie dla organizatorów, którzy organizując umowy wieloletnie PSC muszą wpisać zakup taboru. To Podlaskie (umowa do 2030 roku) lubelskie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie, opolskie. Tabor trzeba będzie zapewnić za 100 proc. wartości, bo nie będzie nowych projektów unijnych – ostrzega ekspert ds. transportu kolejowego Marcel Klinowski (w latach 2023-24 wiceprezes Polregio).

Przewiduje, że dojdzie do interwencji skarbu państwa, bo marszałków nie stać na finansowanie przewozów regionalnych. Przypomina, że potencjał przewozów regionalnych to ponad 80 proc. pasażerów w Polsce. – Ale regionalne przewozy mają za organizatorów 16 marszałków, gdy dalekobieżne jednego ministra i dlatego przewozy dalekobieżne znalazły dofinasowanie do zakupu taboru, a regionalne nie. PKP IC ma inwestycje na 29 mld zł, a Polregio potrzebuje 10-11 mld zł mając jedną czwartą rynku – porównuje Klinowski.