Pomimo malejących przewozów kolejowych rosną nakłady na pociągi i lokomotywy

Utrzymują się spadki kolejowych przewozów, Urząd Transportu Kolejowego porównuje, że styczniowe wyniki przewoźników towarowych są gorsze od uzyskanych w 2021 roku. Malejący popyt doprowadził w lutym do bankructwa intermodalnego przewoźnika Lokotranssped.

Branży finansowej to nie zraża i wspiera inwestycje taborowe transportu kolejowego z funduszy unijnych oraz w finansowaniu komercyjnym. Centrum Unijnych Projektów Transportowych przyznało z KPO 112,5 mln zł dla Cargounit na zakup zeroemisyjnych lokomotyw wielosystemowych do wykonywania transportu intermodalnego. RCP otrzymało 107,5 mln zł na zakup dziesięciu lokomotyw elektrycznych do ruchu intermodalnego, spółka Laude Smart Intermodal otrzymała 38,3 mln zł na zakup interoperacyjnych lokomotyw i wagonów do transportu intermodalnego.

Do tego na zakup intermodalnych wagonów Wascosa Polska otrzymała 46 mln zł, zaś Eurowagon Intermodal 30 mln zł.

Zajmująca się wynajmem lokomotyw polska firma Cargounit pozyskała w lutym dodatkowy kredyt inwestycyjny w wysokości 150 mln euro, co pozwoli na zakup około 40 lokomotyw elektrycznych.