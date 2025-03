Logistyczny potencjał krajów nadbałtyckich

Wydzielenie nowego regionu Raben Logistics Polska, obejmującego Warszawę i Białystok, to strategiczny krok, który przynosi wymierne korzyści. Jako Dyrektor Regionu, z dumą mogę powiedzieć, że decyzja o utworzeniu tego obszaru w styczniu 2024 roku była trafna i odpowiadała na rosnące potrzeby naszych klientów. To pokazuje, że obraliśmy właściwy kierunek, inwestując w rozwój infrastruktury i poszerzając ofertę usług.

W obu lokalizacjach dysponujemy nowoczesnymi terminalami. Przy czym w Białymstoku uruchomiliśmy obiekt określany jako „zeroemisyjny”, w którym w znacznej mierze dzięki panelom solarnym energia pozyskiwana latem kompensuje jej zużycie zimą. Optymalnie dostosowany do potrzeb przeładunkowych magazyn cross-dockowy o powierzchni ponad 6000 m2, wyposażony jest w 55 ramp do obsługi samochodów ciężarowych oraz obszerne place manewrowe i tereny zewnętrzne przeznaczone do użytku Raben, co umożliwia komfortowe prowadzenie operacji. To nie tylko inwestycja w rozwój operacyjny, ale także realizacja naszej misji w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności środowiskowej.

Jednym z naszych najważniejszych osiągnięć w bieżącym roku było uruchomienie 24-godzinnego serwisu do Litwy, Łotwy oraz Estonii. To odpowiedź na rosnące oczekiwania naszych klientów, dla których czas realizacji dostaw ma kluczowe znaczenie. Wprowadzając tę usługę i tworząc z Białegostoku nasz główny hub na kraje bałtyckie, zyskaliśmy nowych partnerów biznesowych, których wcześniej trudno nam było przekonać do współpracy z nami właśnie ze względu na wymóg tak szybkiej realizacji dostaw.

Z Białegostoku obsługujemy nie tylko kraje bałtyckie. Regularnie, co najmniej cztery razy w tygodniu, realizujemy połączenia do Finlandii, konsolidując towary z całej Polski i krajów naszej Grupy. W najbliższych planach mamy dalszą ekspansję i uruchamianie nowych linii do mniejszych miast w krajach bałtyckich. Naszym celem jest zapewnienie bezpośrednich połączeń do wszystkich oddziałów Raben w tym regionie, co pozwoli nam jeszcze bardziej skrócić czas dostaw i zwiększyć jakość obsługi.

Nasza strategia rozwoju opiera się na elastyczności i innowacyjności. Konsekwentnie inwestujemy w nowe technologie i ekologiczne rozwiązania, rozwijając przy tym nasze usługi i otwierając kolejne połączenia międzynarodowe.