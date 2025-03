Dolny Śląsk wyda 300 mln zł na nowe pociągi

Nie jest to zresztą jedyne finansowanie udzielone przez bank na zakup taboru kolejowego. We wrześniu 2024 roku PKO Bank Polski oraz Bank Gospodarstwa Krajowego udzieliły Kolejom Mazowieckim blisko 1,9 mld zł finansowania. Kredyt wesprze realizację projektu inwestycyjnego, w ramach którego spółka zakupi 75 nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Zanikająca oferta

Pojazdy z bydgoskiej fabryki Pesa to dwuczłonowe pociągi mające 115 miejsc siedzących. Osiągają prędkość do 120 km/h. Zamontowane w nich silniki Rolls-Royce pozwalają na wykorzystanie ekologicznego paliwa o blisko 90 proc. mniejszej emisji CO2.

Czytaj więcej Szynowy Intermodalne bankructwo Malejące ceny usług i brak ładunków doprowadziły do pierwszej w Polsce upadłości w transporcie in...

Są to kolejne pojazdy Pesa u przewoźnika. Wcześniej zakupił on elektryczne Elfy 2.– Po latach przystępujemy do produkcji pierwszych biało-żółtych pociągów ekodiesel Pesa 231M. Mamy już w tej mierze niemałe doświadczenie, bo Czesi zamówili u nas ponad 100 takich pojazdów – zaznacza prezes zarządu Pesa Bydgoszcz Krzysztof Zdziarski. Dostawy kolejnych są w negocjacjach.

Pesa podpisała umowę na dostawy zespołów trakcyjnych 847 dla Kolei Czeskich w lutym 2022 roku. Umowa ramowa zakłada zamówienie do 160 pojazdów. Poprzedni duży kontrakt na dostawę szt Pesa podpisała z DB.

Bydgoskie pojazdy ekodiesel, które Czesi ochrzcili jako RegioFoxy, jeżdżą m.in. w Kraju Hradeckim w Czechach, tuż za granicą z Polską. Już niebawem obsługiwać będą również malownicze trasy Dolnego Śląska. Będą mogły dojechać również za naszą południową granicę, bo pociągi te będą posiadały homologację zarówno na polskie, jak i na czeskie tory.