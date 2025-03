Intermodalne bankructwo

Na lutowej liście bankrutów drugą firmą pod względem wielkości długu była poznańska firma transporotowa Locotranssped, podliczyła wywiadownia MGBI. Spółka o kapitale zakładowym 25 tys. zł miała sumę zobowiązań sięgającą 84,7 mln zł.

Założona w 2011 roku rodzinna firma oferowała serwis drogowy oraz intermodalny w 28 krajach europejskich. W 2018 roku firma obsłużyła 30 tys. zleceń spedycyjnych. Pod koniec roku 2022 roku uruchomiła obsługiwane przez własne wagony połączenie kolejowe z Łodzi do Rotterdamu, skracając czas przewozu do 22 godzin. Połączenie kolejowe stanowiło część usługi transportowej typu „door-to-door” świadczonej na trasach z Polski do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Belgii i Portugalii.

Firma wystąpiła do CUPT z wnioskiem o dofinansowanie na 45 mln zł wartego 90 mln zł projektu intermodalnego. – Własne zasoby dają marżę nawet przy niższych stawkach – tłumaczył w 2024 roku prezes Locotranssped Rafał Mroziński.

Przyznawał, że rynek usług intermodalnych zagęścił się, a stawki frachtowe wyraźnie zmalały do poziomu, który nie pokrywał kosztów. Branża intermodalna nie miała jednak wielkiego pola manewru, ponieważ klienci żądają niskich cen, a te oferują przewoźnicy drogowi.