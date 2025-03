Branże paliwowa i transportowa wzywają Komisję Europejską do dialogu

Konieczny dialog

Inicjator listu do KE, Martin Vohanka, prezes Eurowag, firmy oferującej m.in. karty paliwowe tłumaczy, że KE ustalając unijną strategię nie prowadzi rozmów z reprezentatywną grupą. – Przy stole nie ma użytkowników, stąd wyszliśmy z inicjatywą. Reprezentujemy 40 tys. firm transportowych i jesteśmy neutralni technologicznie. Prosimy o nową formułę dyskusji, w której słyszalny będzie głos transportu od Europy Środkowo-Wschodniej. Nie możemy narzekać na KE, staramy się robić swoje i skonsolidować przemysł transportowy. On tworzy w EU 5 proc. PKB, a w Polsce to 6 proc. Polska jest największym graczem transportowym, stąd prezentacja apelu w Warszawie. Jesteśmy obecni na 19 rynkach i kolejne działania będziemy na nich prowadzili. Nie kwestionujemy unijnych celów, chodzi nam o odnowienie dialogu i zbliżenie pozycji. Przemysł oparty na paliwach kopalnych rozwijał się przez ponad 150 lat, a przekształcenie czegoś tak złożonego w zrównoważoną gospodarkę w zaledwie 5-10 lat jest nierealistyczne. Dlatego nowy format dialogu jest niezbędny – tłumaczy prezes Eurowag.