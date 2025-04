Wstrzymany zegar ESG i co dalej?

Grupa Raben wystąpi o dofinansowanie do ładowarek w kilku lokalizacjach i musi wypełnić do każdej osobny wniosek, określając wysokość dopłaty. – Program dopłat do zakupu i instalacji ładowarek ruszył 31 marca i czas na składanie wniosków w I rundzie trwa do 31 sierpnia. A program na zakup samochodów kategorii N2 i N3 ma ruszyć jeszcze w drugim kwartale 2025 roku. Czyli wcześniej musimy złożyć wniosek o dopłatę do samochodu ciężarowego, więc może zdarzyć się, że będziemy mieli elektryczną ciężarówkę bez ładowarki. Bez niej cały projekt stoi pod znakiem zapytania - istnieje duża niepewność co do tego, czy uda nam się pozyskać zarówno pojazdy jak i infrastrukturę ładowania jako kompletne rozwiązanie. To kluczowy element dla efektywności całego przedsięwzięcia – podsumowuje Jabłońska-Gryżenia.

NFOŚiGW podzielił 2 mld przeznaczone na infrastrukturę na dwie równe transze. W pierwszej zarówno fundusz jak wnioskodawcy będą zdobywać doświadczenie. Przedstawicielka Grupy Raben przyznaje, że regulacje unijne nie biorą pod uwagę efektywności ekonomicznej.

Na ten aspekt zwracają uwagę także przewoźnicy. – NFOŚ przekazuje 2 miliardy zł na dopłaty, tymczasem branża wydaje 20 mld na zakup nowego taboru. Przy zakupie elektryków nakłady sięgną 50 miliardów. Więc o czym mówimy? Przy obecnej kondycji branży nie można przerzucić na przewoźnika ciężaru dostosowania do nowych wymogów. W ten sposób eliminujemy małe firmy, które są najliczniejszą grupą naszej branży – ostrzega prezes ZMPD Jan Buczek.

