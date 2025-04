Logistycy dostrzegają delikatne ożywienie

Delikatne sygnały mogą świadczyć o nadchodzącej poprawie gospodarczej. Wywiadownia MGBI podliczyła, że w pierwszym kwartale br. polskie sądy zdecydowały o upadłościach 113 firm. – Oznacza to, że I kwartał 2025 r. był drugim najbardziej obfitym w upadłości od początku 2024 r. Więcej postępowań upadłościowych było jedynie w pierwszych trzech miesiącach 2024 r. (116). Identyczny wynik odnotowano natomiast w okresie lipiec-wrzesień ub. r. W porównaniu do poprzednich trzech miesięcy mamy do czynienia ze wzrostem o 7,6%. Jeśli zaś zestawimy ten wynik z tym z analogicznego okresu rok wcześniej, to dostrzeżemy spadek o 2,6% - wskazuje Michał Miernik z MGBI.

Logistycy obserwują ożywienie

Statystki Polskiego Związku Motoryzacyjnego pokazują malejące tempo spadku rejestracji samochodów ciężarowych. Rynek naczep zwiększył się w marcu o 21,3% i jest to drugi miesiąc wzrostu po spadku w styczniu i całym 2024 roku. W marcu zarejestrowano 1 936 szt. W porównaniu z lutym rynek naczep wzrósł (+19,5%; +316 szt.).

Prezes MCG Logistics Mirosław Maszoński dostrzega od dwóch tygodni nieco więcej zapytań o transport. O rosnących ilościach przesyłek zarówno w transporcie, jak i logistyce kontraktowej raportuje Rohlig Suus Logistics. – Widzimy większe zainteresowanie nie tylko składowaniem towarów, ale również usługami dodanymi – takimi jak co-packing, etykietowanie, tworzenie standów i zestawów produktowych. Prowadzimy także projekty dedykowanych magazynów dla naszych klientów. W 2024 roku uruchomiliśmy takie centrum logistyczne dla globalnego producenta sprzętu RTV i AGD – Hisense. W obszarze transportu warto podkreślić rosnące zainteresowanie usługami dodanymi w dostawach na ostatniej mili – np. wniesieniem czy montażem mebli lub sprzętu elektronicznego – opisuje członek zarządu Rohlig Suus Logistics Adam Galek.

Podobnymi spostrzeżeniami dzieli się dyrektor Regionu, Raben Logistics Polska Lucyna Zaborowska-Princ. – Patrząc na wolumeny pierwszego kwartału widzimy wzrosty rok do roku. Nie oceniamy tego jako efekt świąteczny, który miał miejsce analogicznie w ubiegłym roku. Jednocześnie część z tych wzrostów, szczególnie w transporcie międzynarodowym, realizujemy poprzez pozyskiwanie nowych klientów – wyjaśnia Zaborowska-Princ.