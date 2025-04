Europa na Celowniku: Czy chińscy kurierzy podbiją Europę?

W Hiszpanii SF Express otworzył samodzielnie zarządzany magazyn o powierzchni 30 tys. m kw. i zbudował silne kompetencje w zakresie dostaw ostatniej mili na całym Półwyspie Iberyjskim. Firma nawiązała również strategiczne partnerstwo z GLS, integrując systemy IT oraz sieci dostaw w celu zapewnienia spójnego doświadczenia klienta w całej UE. Co więcej, pojawiają się doniesienia o rekrutacjach w Europie Środkowo-Wschodniej, co może oznaczać wzmocnienie obecności w jednym z kluczowych punktów dostępowych do UE.

Z kolei Cainiao inwestuje w ostatnią milę…

Cainiao realizuje kompleksową strategię europejską: od automatów paczkowych i centrów sortujących, po dostawy weekendowe. Kluczowym ogniwem operacji jest eHub w Liège (Belgia), który pełni rolę logistycznego centrum dowodzenia, łącząc fracht lotniczy, kolejowy i morski. Choć pojawiają się wątpliwości co do skuteczności wspólnego przedsięwzięcia Cainiao i DHL w zakresie automatów paczkowych, to sam fakt partnerstwa pokazuje, że Cainiao rozumie wagę współpracy w realizacji celów strategicznych.

Wydaje się, że są blisko ich spełnienia, skoro oferują gwarancję czasu dostawy?

Gwarancja dostawy w ciągu pięciu dni obejmuje już wiele krajów UE, a w głównych miastach Hiszpanii funkcjonują dostawy weekendowe. W Polsce Cainiao we współpracy z DHL inwestuje 60 mln euro w jedną z największych sieci paczkomatów w kraju, oferując konsumentom wygodne rozwiązania samoobsługowe – zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich. Mimo to, sieć paczkomatów DHL/Cainiao nadal nie jest wystarczająco rozbudowana, by realnie konkurować z InPostem.