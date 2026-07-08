Parlament Europejski zapewnia, że aktualizacja rozporządzenia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych wprowadza jaśniejsze kryteria ustalania, przepisy którego kraju, w zakresie zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie do pracowników z UE mieszkających lub pracujących w innym państwie członkowskim.

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Sprawozdawca Gabriele Bischoff (S&D, Niemcy) podkreśla, że starała się wziąć pod uwagę interesy wszystkich państw i grup społecznych. przyznaje, że jest zaskoczona wysokim poparciem: za głosowało 511 posłów, 87 przeciw i 61 wstrzymujących się. Nowelizację poparło 21 państw.

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Przeciw byli m.in.: z grupy ECR: Bielan, Bocheński, Brudziński, Dworczyk, Erixon, Gosiewska, Jaki, Kamiński, Kanko, Madison, Maląg, Mularczyk, Müller, Obajtek, Ozdoba, Ruissen, Rzońca, Storm, Szydło, Tarczyński, Timgren, Tomaszewski, Tynkkynen, Van Dijck, Van Overtveldt, Wąsik, Weimers, Wiśniewska, Zalewska, Złotowski.

Z grupy ESN: Sypniewski i Tyszka.

Z grupy PPE: Arłukowicz, Brejza, Budka, Buła, Dahl, Gasiuk-Pihowicz, Halicki, Hansen, Hetman, Jarubas, Joński, Kohut, Kopacz, Łukacijewska, Marczułajtis-Walczak, Niebler, Nykiel, Protas, Sienkiewicz, Wawrykiewicz, Wcisło, Zdrojewski.

Z grupy PfE: Blom, Bryłka, Buczek, Buxadé Villalba, Diepeveen, Dieringer, Ehlers, Haider, Hauser, Zajączkowska-Hernik, Zijlstra.

Ochrona pracowników

Przepisy wyjaśniają, w jaki sposób okresy pracy, samozatrudnienia lub ubezpieczenia przebyte w różnych państwach członkowskich są sumowane przy ocenie uprawnień do świadczeń na wypadek bezrobocia. Osoby, które udają się do innego kraju UE w poszukiwaniu pracy, będą miały prawo do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych przez okres sześciu miesięcy z kraju, który opuściły. Okres ten może zostać przedłużony do momentu wygaśnięcia ich uprawnień.

W przypadku pracowników przygranicznych wyjaśniono, które państwo członkowskie jest odpowiedzialne za wypłatę świadczeń. Jeśli pracownik przygraniczny był zatrudniony, prowadził działalność na własny rachunek i/lub był ubezpieczony przez nieprzerwany okres 22 tygodni w państwie członkowskim innym niż kraj jego zamieszkania, świadczenia będą wypłacane przez kraj, w którym pracuje.

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Zaktualizowane przepisy zwiększają pewność prawną osób wymagających opieki oraz osób, które się nimi opiekują. Dodano nową definicję oraz listę świadczeń z tytułu opieki długoterminowej objętych tymi przepisami.

Wprowadzono również wyraźniejsze rozróżnienie między pieniężnymi świadczeniami rodzinnymi – mającymi na celu zastąpienie dochodu, gdy dana osoba rezygnuje z pracy lub ogranicza jej wymiar w celu wychowania dziecka – a innymi świadczeniami rodzinnymi. Będzie to sprzyjać bardziej równemu podziałowi obowiązków związanych z wychowywaniem dzieci i usunie ewentualne finansowe czynniki zniechęcające rodziców, którzy ograniczają czas pracy, aby opiekować się dzieckiem.

Ważna siedziba przedsiębiorstwa

Pracownicy lub osoby prowadzące działalność na własny rachunek wysłane za granicę na okres do 24 miesięcy (niezastępujące wcześniej delegowanego pracownika) pozostają ubezpieczeni w kraju UE, w którym ich pracodawca ma siedzibę lub w którym normalnie wykonują działalność na własny rachunek.

Tekst wprowadza również obowiązkowy system uprzedniego powiadamiania: gdy pracownik wykonuje działalność w innym kraju UE, właściwe organy macierzystego państwa członkowskiego muszą zostać o tym powiadomione z wyprzedzeniem. Nie będzie to dotyczyć podróży służbowych oraz krótkoterminowych delegowań trwających maksymalnie trzy dni, przy czym sektor budowlany nie jest objęty tym wyjątkiem.

W przypadku pracowników wykonujących działalność w dwóch lub więcej państwach członkowskich, zaktualizowane przepisy pomagają określić „statutową siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności” pracodawcy lub przedsiębiorstwa, aby ułatwić ustalenie, ustawodawstwo którego kraju, w zakresie zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie. W tym celu pod uwagę brane są takie czynniki jak: miejsce podejmowania kluczowych decyzji, miejsce generowania obrotu oraz miejsca, w których odbywają się walne zgromadzenia.

Przewoźnicy obawiają się komplikacji

Pomimo zapewnień PE o korzyściach, przedsiębiorcy wskazują, że w praktyce powstają kolejne bariery w świadczeniu usług transgranicznych na unijnym rynku. Taką barierą będzie zmiana kryteriów ustalania faktycznej siedziby firmy dla celów ubezpieczeń społecznych. Nowym kryterium będzie miejsce generowania obrotów. – Około 40% przychodów polskich międzynarodowych przewoźników drogowych pochodzi z eksportu usług, kabotażu i przewozów cross-trade. Tym samym miejscem generowania obrotów dla przedsiębiorców wykonujących takie usługi jest terytorium państw, w których te usługi są wykonywane. A to może oznaczać konieczność odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne kierowców na zasadach określonych prawem tych krajów, do miejscowych instytucji ubezpieczeniowych – tłumaczy Maciej Wroński Prezes Związku pracodawców Transport i Logistyka Polska.

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Jego zdaniem będzie to poważny problem nie tylko dla pracodawców, ale przede wszystkim dla pracowników. Ustalenie wysokości świadczeń socjalnych dla kierowców takich, jak renta lub emerytura, może w praktyce okazać się bardzo trudne i trwać nawet kilka lat

Właściciel firmy transportowej Tank Meister Heinrich Ruslan Voitau wskazuje, że kierowca, którego dom i rodzina są w jednym kraju, musi załatwiać świadczenia i opiekę zdrowotną w innym, bez języka i pomocy. – Ten ciężar jest realny i nie znika sam z siebie. Ktoś będzie musiał pomóc kierowcom poruszać się po rozproszonych systemach w kilku krajach. Czy zostanie rozwiązana na poziomie krajowym, czy zostanie na biurkach każdej firmy, pozostaje otwartą kwestią. Tak czy inaczej, strona administracyjna jest bardziej obciążona, niż sugeruje wynik głosowania – zaznacza Voitau.

Co dalej?

Tekst nowych regulacji musi zostać jeszcze formalnie zatwierdzony przez Radę UE, a następnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przewiduje się, że nastąpi to najpóźniej we wrześniu tego roku.

Tym samym, zgodnie z przyjętymi przepisami, po 24 miesięcznym okresie przejściowym, nowe zasady zaczną obowiązywać prawdopodobnie od września 2028 roku.