Nadchodzi ożywienie na rynku magazynowym

Ceny w Polsce na stabilnym poziomie

W Polsce ceny pod lupę wzięła firma doradcza Newmark Polska. – Czynsze za najlepsze powierzchnie magazynowe i przemysłowe na głównych rynkach w Polsce na koniec drugiego kwartału 2024 roku pozostały na stosunkowo stabilnym poziomie, co może oznaczać, że największe wzrosty stawek czynszu mamy już za sobą. Nadal w cenie pozostają magazyny oferujące rozwiązania w zakresie energooszczędności i zrównoważonego rozwoju oraz zapewniające komfortowe warunki pracy. Natomiast w lokalizacjach charakteryzujących się stosunkowo wysokim wskaźnikiem pustostanów najemcy mogą liczyć na bardziej atrakcyjne stawki czynszu, jak i pakiety zachęt. Na koniec czerwca 2024 roku najwyższe czynsze odnotowano w Warszawie (strefa I), a także w województwie pomorskim i małopolskim – wymienia dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w firmie doradczej Newmark Polska Jakub Kurek.

Newmark Polska podlicza, że na koniec czerwca bieżącego roku udział powierzchni niewynajętej w całkowitych zasobach wyniósł 8,3 proc., co oznacza wzrost o 0,1 p.p. kwartał do kwartału i o 1,6 p.p. w ujęciu rocznym. Dostępność powierzchni w istniejących budynkach systematycznie rośnie i na koniec drugiego kwartału wyniosła prawie 2,8 mln mkw. w porównaniu z niemal 898 000 mkw. w inwestycjach będących w trakcie realizacji.

Całkowity powierzchnia wynajęta w drugim kwartale 2024 roku wyniosła ponad 1,76 mln mkw., co oznacza wzrost o ponad 84 proc. kwartał do kwartału i o prawie 70 proc. rok do roku. Jest to też piąty najwyższy poziom aktywności najemców w ujęciu kwartalnym odnotowany na polskim rynku magazynowym od początku prowadzenia statystyk. W pierwszej połowie 2024 roku najemcy wynajęli łącznie ponad 2,72 mln mkw., tj. o 22,7 proc. więcej niż rok wcześniej. – W strukturze transakcji zawartych w pierwszej połowie 2024 r. dominowały nowe umowy najmu (54 proc.). Renegocjacje stanowiły 39 proc. całkowitego popytu, a pozostałe 7 proc. przypadło na ekspansje. Warto również dodać, że w tym czasie najemcy wynajęli łącznie 106 600 mkw. na podstawie umów zawieranych na krótszy okres (do jednego roku) – podkreśla dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa, Lider ds. ESG, Newmark Polska Agnieszka Giermakowska.

Mniej nowych magazynów

W pierwszej połowie 2024 roku deweloperzy oddali do użytkowania niemal 1,64 mln mkw. nowej powierzchni, przy czym nowa podaż rozkładała się prawie równomiernie na pierwszy (52 proc.) i drugi kwartał (48 proc.).

Na koniec czerwca 2024 r. w budowie pozostawało w Polsce prawie 1,99 mln mkw. powierzchni magazynowej i przemysłowej, tj. o 14,5 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2024 roku i o prawie 7 proc. mniej niż w tym samym czasie rok wcześniej. – Ostatni raz wolumen poniżej 2 mln mkw. powierzchni w budowie odnotowano w Polsce w trzecim kwartale 2020 roku, co świadczy o tym, że deweloperzy nadal zachowują ostrożność przy rozpoczynaniu nowych inwestycji magazynowych. Najwięcej nowych magazynów od kilku kwartałów powstaje na sześciu największych rynkach w kraju, na które przypada prawie 90% realizowanych inwestycji, przy czym tylko na trzech z nich ilość powierzchni w budowie przekracza 300 000 mkw. Regionami o największej aktywności deweloperskiej są Dolny Śląsk, Mazowsze i Polska Centralna – dodaje Kurek.